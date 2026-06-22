Sembrar el futuro: San Luis afina los detalles del curso escolar 2026-2027(+Fotos)

Durante dos jornadas intensas, el municipio San Luis de la provincia Santiago de Cuba se convirtió en el epicentro del debate pedagógico con la celebración del seminario preparatorio para el venidero ciclo lectivo.

El encuentro, que congregó a docentes de todos los niveles, no fue una mera revisión de programas, sino un espacio de construcción colectiva donde la ciencia y la experiencia dialogaron para esculpir el próximo año académico.

Los ponentes, provenientes de diversas comisiones de trabajo, expusieron desde el rigor científico un abanico de acciones estratégicas.

Estas propuestas no solo abordaron la formación profesional del educador, sino que también trazaron puentes indispensables para la integración efectiva entre la Educación Infantil y la Enseñanza Básica, General y Media.

Se trató de un ejercicio de visión integral, consciente de que la calidad educativa se forja en la continuidad y la cohesión.

Con una participación activa de todas las enseñanzas, el seminario contó además con el aporte de las áreas de apoyo, aquellas que, desde la sombra, garantizan que el engranaje del proceso docente-educativo funcione con precisión.

La meta es clara y ambiciosa: que el curso 2026-2027 no sea solo un periodo más, sino un escalón cualitativo hacia la excelencia, donde cada acción planificada este martes se traduzca en el aprendizaje significativo de los estudiantes.

San Luis ha puesto, una vez más, la primera piedra para la educación del mañana.