Grupo Temporal de Trabajo chequea servicios vitales en Songo-La Maya tras las intensas lluvias (+Fotos)

Fotos Autora

Sin reportes de daños en viviendas ni instituciones estatales, en el municipio Songo-La Maya se evalúan las acciones de recuperación, luego de las intensas lluvias ocurridas durante este fin de semana.

En reunión del Grupo Temporal de Trabajo trascendió que en el municipio se registró un acumulado de 107 mm de precipitaciones y los principales embalses del territorio, las presas Joturo y La Majagua, se encuentran al 60 % y el 116 % de su capacidad de llenado respectivamente.

En esta etapa recuperativa la prioridad del municipio es la cosecha cafetalera. Directivos de la Empresa Agroforestal La Maya informaron que hay más de 20 mil latas de café maduro y es preciso recogerlas en los próximos cinco días, para evitar su caída al suelo. En ese sentido ya se diseñaron las estrategias inmediatas desde el Consejo de la Administración Municipal.

Se iniciará la cosecha de viandas, como yuca y boniato, que están listas para recoger y corren riesgo de dañarse por las precipitaciones y la humedad acumulada en la tierra. La delegación de la agricultura deberá abastecer los mercados agropecuarios de los poblados Songo y La Maya con producciones agrícolas, carbón y leña durante la semana.

Sobre la situación de la venta de gas licuado se informó que están comprando los clientes de las bodegas 13 y 14, quienes deben culminar de adquirir su balita en el próximo envió al territorio. Los usuarios que tienen turnos de compra por la aplicación Trasfermovil, a través del punto de Maya Este van por el número 722 y Maya Oeste por el 515.

El director municipal de la Industria Alimentaria detalló que hay disponibilidad de dos días de harina para elaborar el pan de la población y se mantiene la producción de pan cooperado, con formas de gestión no estatales. Se hizo hincapié en la necesidad de velar por la calidad del producto, con el chequeo de los inspectores del territorio.

En el sector educacional no se reportan daños en ninguna escuela y todos los recursos materiales se mantienen bajo resguardo. Los alimentos del círculo infantil, el seminternado y la merienda escolar de Secundaría Básica están asegurados para la semana que inicia.

Todos los grupos electrógenos de los centros de salud pública están abastecidos con combustible y se mantiene el servicio diario de hemodiálisis en el Hospital Roberto Infante Pascual. En cuanto a la situación epidemiológica se realizan acciones de control de vectores, que suelen proliferarse luego de la ocurrencia de las precipitaciones.

Durante la reunión del Grupo Temporal de Trabajo se ofreció información de la canasta familiar normada, recogida de desechos sólidos, afectaciones eléctricas y la situación del abasto de agua. En este vital servicio se reanudan las operaciones hoy, luego de varios días de rotura en la bomba de la estación de Los Ramos.