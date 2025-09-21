domingo 21 septiembre 2025
Exitoso día de la defensa en San Luis

Picture of Grisell Pupo Montes de Oca
Grisell Pupo Montes de Oca
Periodista

San Luis.— La zona de Defensa Dos Caminos, fue sede de las actividades centrales por el día de la Defensa territorial en San Luis. En un ejercicio integral realizado por tropas, grupos y subgrupos, empresas y entidades, participó su población, con el fin de prepararse para el periodo de crisis y de lucha contra el desgaste sistemático del enemigo.

Ejercicios de protección y evacuación de pobladores, de entrega de agua por pipas, ante la difícil situación hidrológica que atraviesa la zona, capacitación para estar mejor preparados ante situaciones excepcionales,  higienización, recogida de materia prima, siembra de alimentos, fueron de las actividades que ocupó la jornada  protagonizada por el pueblo.

Asimismo se previó feria agropecuaria para vender  viandas, carne, carbón, leña, y otros productos.

En el policlínico local Luis Carrión, el Presidente del Consejo de Defensa Municipal, Yusmaikel Valier Ramírez, indagó en  indicadores de salud del área y del programa materno infantil.

Hubo actividades culturales y deportivas, estas últimas coincidieron con un juego de pelota entre las ligas azucareras Guantánamo–Paquito Rosales. El día territorial de la Defensa en San Luis, cumplió los objetivos planificados. Cada estructura demostró preparación para enfrentar desde la vida cotidiana el desgaste sistemático del enemigo desde la  guerra no convencional,  poniendo en práctica el principio de la unidad para defender las conquistas.  

Comentarios
Joel Macías Rivas @ Conversando con Juanita Randich, presidenta de la Unión de Juristas en Santiago de Cuba
junio 3, 2024 at 8:41 am
Los juristas son, en principio, servidores públicos imprescindibles.
Fernando Acosta Riveros @ Instan a incrementar el control de recursos en Santiago de Cuba
mayo 31, 2024 at 12:24 am
Saludos desde México. La cultura de la previsión así como la calidad en el trabajo ayuda a los pueblos de…
Joel @ Finalizó en Santiago de Cuba encuentro de miembros del Destacamento Pedagógico Manuel Ascunce Domenech (+Video) (+Fotos)
abril 15, 2024 at 6:13 am
Jornadas de trabajo intenso; en esta cobertura tuve la oportunidad de acercarme a personas revolucionarias y aman y honran la…
Joel @ No todo está perdido
abril 11, 2024 at 1:44 am
Son los jóvenes quienes, en mayoría, llevan el mayor peso del quehacer cotidiano del país. Así ha sido siempre. No…