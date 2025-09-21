Exitoso día de la defensa en San Luis

San Luis.— La zona de Defensa Dos Caminos, fue sede de las actividades centrales por el día de la Defensa territorial en San Luis. En un ejercicio integral realizado por tropas, grupos y subgrupos, empresas y entidades, participó su población, con el fin de prepararse para el periodo de crisis y de lucha contra el desgaste sistemático del enemigo.

Ejercicios de protección y evacuación de pobladores, de entrega de agua por pipas, ante la difícil situación hidrológica que atraviesa la zona, capacitación para estar mejor preparados ante situaciones excepcionales, higienización, recogida de materia prima, siembra de alimentos, fueron de las actividades que ocupó la jornada protagonizada por el pueblo.

Asimismo se previó feria agropecuaria para vender viandas, carne, carbón, leña, y otros productos.

En el policlínico local Luis Carrión, el Presidente del Consejo de Defensa Municipal, Yusmaikel Valier Ramírez, indagó en indicadores de salud del área y del programa materno infantil.

Hubo actividades culturales y deportivas, estas últimas coincidieron con un juego de pelota entre las ligas azucareras Guantánamo–Paquito Rosales. El día territorial de la Defensa en San Luis, cumplió los objetivos planificados. Cada estructura demostró preparación para enfrentar desde la vida cotidiana el desgaste sistemático del enemigo desde la guerra no convencional, poniendo en práctica el principio de la unidad para defender las conquistas.