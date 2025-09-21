CTE Renté continúa operando con normalidad tras incendio en planta de fuel oil

La Central Termoeléctrica (CTE) Antonio Maceo “Renté”, en Santiago de Cuba, mantiene sus operaciones de forma estable, pese al incendio registrado en la madrugada de domingo en una instalación cercana dedicada a la generación con fuel oil.

El siniestro ocurrió en la Central Eléctrica Fuel Oil Renté, ubicada en la misma área geográfica pero independiente del sistema termoeléctrico principal. Según confirmó el ingeniero Jesús Aguilar Hernández, director general de la CTE Renté, el incidente no afectó ni el funcionamiento ni la seguridad de la termoeléctrica.

“Los tres bloques generadores están en operación. Los bloques 3 y 6 están aportando 50 megawatts cada uno, mientras que el bloque 5 —recién sincronizado esta madrugada— continúa aumentando su carga y se espera que alcance los 60 megawatts”, precisó el directivo.

El incendio fue rápidamente controlado por las fuerzas del Cuerpo de Bomberos, sin que se reportaran heridos ni víctimas fatales. Actualmente, se investigan las causas del incidente.

La eficaz intervención de las fuerzas especializadas, junto a la coordinación entre los sistemas de seguridad de ambas plantas y otros organismos locales, permitió contener el fuego y garantizar la estabilidad de la generación eléctrica en la región oriental.