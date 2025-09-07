domingo 07 septiembre 2025
Efectúan en Ciego de Ávila juicio por tráfico de drogas

Ciego de Ávila, Cuba.— La Sala de lo Penal del Tribunal Provincial de Ciego de Ávila celebró un juicio ejemplarizante a un ciudadano protador de 206 papelitos de cannabinoide sintético, conocido popularmente como químico.

El acto judicial se efectuó con apego a las garantías legales y en él se expusieron los elementos por el fiscal actuante, seguidos por los de la defensa, presentados por la abogada del acusado.

De acuerdo con reportes del medio local El Invasor «luego de las verificaciones se le impuso al acusado la sanción de ocho años de privación de libertad» para lo cual, entre otras circunstancias, se tuvo en cuenta la regla especial de adecuación por contar el inculpado con 18 años de edad, “prácticamente un adolescente” e igualmente se valoró la alta lesividad del hecho delictivo.

La celebración de este juicio es parte de las múltiples acciones que se realizan en el país para combatir el nocivo fenómeno de las drogas y reforzar el cumplimiento de la política de tolerancia cero a este flagelo.

