Ciudad de Gaza bajo ataque israelí, los palestinos huyen al sur

Ramala, 7 sep.— La ciudad de Gaza continuó hoy bajo intensos bombardeos israelíes como parte de una ofensiva para reocupar el norte de la Franja, en medio de enérgicas condenas internacionales y el éxodo masivo de los palestinos hacia el sur.

Medios de prensa regionales denunciaron decenas de muertos y heridos este domingo como resultado de una nueva ola de ataques de las Fuerzas Armadas israelíes (FDI) contra la urbe.

Fuentes médicas informaron que ocho personas perdieron la vida y varias más sufrieron lesiones en una incursión aérea contra la escuela Al-Farabi, que albergaba a personas desplazadas en esa localidad.

Otros 11 fallecieron, incluidos cuatro niños, en dos incidentes similares contra una tienda de campaña en el barrio de al-Rimal y un apartamento en el vecindario de Sheikh Radwan.

En las últimas 48 horas, las FDI comenzaron a derribar torres residenciales en la ciudad, que Israel no atacó hasta la fecha para evitar mayores condenas internacionales.

Televisoras árabes mostraron imágenes de residentes lanzado objetos desde pisos superiores ante salvar al menos una parte de sus pertenencias, tras las órdenes de evacuación castrenses.

La campaña de bombardeos intensificó el éxodo masivo de los palestinos hacia la región meridional de la Franja, pese a los insistentes llamados del Movimiento de Resistencia Islámica (Hamas) a la población para mantenerse en la ciudad.

El grupo armado acusó al vecino país de forzar el desplazamiento y de llevar a cabo una política de “limpieza étnica sistemática contra civiles inocentes”.

En medio de este panorama, el canal israelí i24 citó a un funcionario de seguridad que adelantó una importante escañada bélica la próxima semana.

Según las FDI, los militares ahora controlan más de 40 por ciento de la ciudad de Gaza, la más poblada del territorio.

Naciones Unidas calcula que la campaña terrestre para reocuparla pone en peligro la vida de casi un millón de palestinos y, por ello, llamó a detener la operación, aunque el primer ministro Benjamin Netanyahu prometió que continuará hasta el final.

La pasada semana, la Defensa Civil del territorio afirmó que las FDI destruyeron más del 85 por ciento de las viviendas y la infraestructura en los vecindarios de Shuja’iyya y Tuffah, y el 70 por ciento en Zeitoun, Sabra, Jabalia, Nazla y Balad.

También hay muchos daños en las ciudades vecinas de Beit Hanoun y Beit Lahia, apuntó.

Por su parte, el Monitor Euromediterráneo de Derechos Humanos denunció que el Ejército destruye cada día como promedio unas 300 viviendas en las ciudades de Gaza y Jabalia.