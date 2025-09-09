martes 09 septiembre 2025
Día de la Unión Africana, por un continente próspero y pacífico

Addis Abeba, 9 sep.— Hoy celebramos el Día de la Unión Africana (UA) con orgullo y un compromiso renovado con nuestra visión compartida de una África próspera y pacífica, afirmó el presidente de la Comisión de la organización continental, Mahmoud Ali Yousssouf.

Mediante un comunicado, Youssouf recordó la Declaración de Sirte del 9 de septiembre de 1999 en Libia, adoptada por la entonces Organización de la Unidad Africana, para establecer la UA. Esta decisión histórica sentó las bases para una unidad, cooperación e integración continentales más sólidas, subrayó.

La efeméride “honra nuestra trayectoria colectiva, la resiliencia de nuestro pueblo y el espíritu perdurable del panafricanismo que continúa inspirándonos y uniéndonos”, destacó.

Reconoce además el importante progreso logrado en todo el continente, desde el fomento de la paz y la estabilidad y el avance en la resolución de conflictos hasta la creciente integración económica de África a través de la Zona de Libre Comercio Continental Africana.

Mencionó los logros notables en energías renovables, innovación digital y empoderamiento juvenil, consolidando la posición de África como actor clave en el escenario mundial.

El presidente de la Comisión de la UA reafirmó la dedicación a los principios de solidaridad, integración y desarrollo sostenible, superar los desafíos en materia de paz y seguridad, transformación económica y progreso social, aprovechando al mismo tiempo las inmensas oportunidades de la Agenda 2063.

Por último, instó a seguir trabajando junto con los gobiernos, sector privado, sociedad civil, jóvenes y socios, para construir un continente donde cada africano pueda prosperar con dignidad y esperanza. ¡Feliz Día de la Unión Africana a todos!, concluyó.

