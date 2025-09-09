Acusan a Israel de destruir la educación en Palestina

Ramala, 9 sep.— El sistema educativo palestino está sometido a una aniquilación sistemática continua y sin precedentes por parte de Israel, en especial en la Franja de Gaza, alertó hoy una fuente oficial.

En un comunicado, el Ministerio de Educación y Educación Superior afirmó que miles de alumnos en el enclave costero murieron y cientos de instalaciones del sector fueron destruidas por los bombardeos.

Tales acciones constituyen un crimen contra la humanidad, afirmó el texto, emitido con motivo del Día Internacional para la Protección de la Educación de Ataques, celebrado cada 9 de septiembre.

La cartera también criticó las incursiones de las Fuerzas Armadas israelíes (FDI) en la ocupada Cisjordania, incluida Jerusalén Este.

Ante esos crímenes, llamamos a la comunidad internacional a asumir sus responsabilidades y adoptar medidas urgentes para “detener este genocidio contra la educación palestina y para garantizar la protección de las escuelas, los estudiantes y los maestros”, expresó.

La pasada semana, el Ministerio denunció que las FDI mataron a 18 mil 651 estudiantes e hirieron a 29 mil 114 en los territorios ocupados desde el estallido del actual ciclo de violencia, en octubre de 2023.

Precisó en su último informe sobre el tema que 18 mil 508 alumnos perdieron la vida en la Franja de Gaza y otros 28 mil 142 sufrieron lesiones, Mientras, en Cisjordania la cifra se elevó a 142 y 972, respectivamente. Detalló que en ambos territorios fallecieron por los ataques israelíes al menos 972 profesores y funcionarios del sector, en tanto otros cuatro mil 538 resultaron heridos y 199 fueron detenidos.

Según los datos, en Gaza fueron destruidas o dañadas cientos de escuelas tanto públicas como privadas, incluidas universidades.

Recientemente, la Comisión Internacional Independiente de la ONU para los territorios palestinos ocupados acusó a Israel de destruir el sistema educativo en el enclave costero.

También el subsecretario del Ministerio de Educación en Gaza, Khaled Abu Nada, denunció la política israelí contra el sector.