domingo 21 septiembre 2025
Extinguen incendio en Central Eléctrica Fuel Renté sin reportes de heridos

Picture of Indira Ferrer Alonso
Indira Ferrer Alonso

Un incendio registrado en horas de la madrugada de este domingo en la Central Eléctrica Fuel Renté, en Santiago de Cuba, fue extinguido con éxito poco después del amanecer, sin dejar víctimas ni lesionados, según confirmaron autoridades locales.

La información fue compartida por Beatriz Johnson Urrutia, miembro del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y primera secretaria en la provincia, quien mantuvo comunicación constante a través de plataformas como WhatsApp, Telegram y la red social X (antes Twitter).

Desde las 4:22 a.m., Johnson Urrutia notificó que dirigentes provinciales ya se encontraban en el sitio del incidente, supervisando personalmente las operaciones junto a los bomberos y equipos de emergencia.

A las 6:11 a.m., en una nueva actualización, comunicó que el fuego había sido totalmente sofocado gracias al esfuerzo conjunto de múltiples entidades. Entre ellas participaron trabajadores de la Central Termoeléctrica Antonio Maceo (Renté), personal de la Refinería Hermanos Díaz, conductores de camiones cisterna de Aguas Santiago y de la provincia de Granma, así como especialistas en electricidad y rescate.

Las causas del siniestro aún se investigan. Las autoridades agradecieron la rápida respuesta de todos los equipos involucrados y aseguraron que continuarán brindando información actualizada a través de medios oficiales.

Comentarios
Joel Macías Rivas @ Conversando con Juanita Randich, presidenta de la Unión de Juristas en Santiago de Cuba
junio 3, 2024 at 8:41 am
Los juristas son, en principio, servidores públicos imprescindibles.
Fernando Acosta Riveros @ Instan a incrementar el control de recursos en Santiago de Cuba
mayo 31, 2024 at 12:24 am
Saludos desde México. La cultura de la previsión así como la calidad en el trabajo ayuda a los pueblos de…
Joel @ Finalizó en Santiago de Cuba encuentro de miembros del Destacamento Pedagógico Manuel Ascunce Domenech (+Video) (+Fotos)
abril 15, 2024 at 6:13 am
Jornadas de trabajo intenso; en esta cobertura tuve la oportunidad de acercarme a personas revolucionarias y aman y honran la…
Joel @ No todo está perdido
abril 11, 2024 at 1:44 am
Son los jóvenes quienes, en mayoría, llevan el mayor peso del quehacer cotidiano del país. Así ha sido siempre. No…