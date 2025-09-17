Corporación Eléctrica de Venezuela denunció nuevo ataque terrorista

Caracas, 17 sep.— El Gobierno de Venezuela denunció a través de la Corporación Eléctrica Nacional (Corpolec), un nuevo ataque terrorista contra dos de las principales líneas de transmisión 765 kilovatios, trascendió hoy aquí.

Un comunicado divulgado anoche por Corpolec calificó esta infraestructura de “vital importancia para el flujo de la energía eléctrica en el país”.

Subrayó que esta agresión extremista busca privar al pueblo venezolano del servicio eléctrico, como parte de la estrategia fascista destinada a desestabilizar la paz y la unión nacional, la cual, aseguró, prevalecerá ante las amenazas externas.

El texto señaló que tal como lo denunció el presidente Nicolás Maduro “estos ataques constituyen una manifestación de la guerra eléctrica, promovida por grupos que operan al servicio de intereses oscuros y agendas desestabilizadoras”.

Remarcó que su objetivo es claro al pretender quebrantar la armonía nacional en un escenario, en el cual el imperio norteamericano “amenaza la soberanía con una escalada bélica y psicológica”.

La nota expresó que, en cumplimiento de lo establecido en la Ley Orgánica del Sistema y Servicio Eléctrico, Corpolec activó de inmediato los mecanismos de protección y respuesta, “garantizando tanto la recuperación progresiva del servicio como la integridad de la infraestructura eléctrica”.

Resaltó que, ante estos hechos, la respuesta de los trabajadores de la Corporación Eléctrica Nacional y el pueblo venezolano será firme y cohesionada, “demostrando una vez más su determinación ante cualquier amenaza”.