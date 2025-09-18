Centrada en cumplimientos de planes de siembra Empresa Agroindustrial América Libre

Por Yailín Madrigal Silvera

La recién finalizada campaña de primavera en el municipio de Contramaestre tuvo un plan de siembra de 17 mil 53 hectáreas. Cifra donde la empresa agroindustrial América Libre desempeñó un papel fundamental para el cumplimiento del mismo.

Esta entidad agrícola presentó un plan de siembra para la contienda de más de ocho mil hectáreas. Para su cumplimiento tuvo como apoyo en la preparación de tierra la tracción animal. Alternativa que no satisface la demanda pero que debido a la carencia de insumos agrícolas como el combustible hoy los campesinos del oriental territorio continúan produciendo alimentos.

La empresa agroindustrial América Libre tiene la misión de cumplir y satisfacer la demanda del autoabastecimiento local. De acuerdo a su eficiencia productiva depende el comportamiento de los diferentes productos agropecuarios en el municipio así como de la cabecera provincial.

La entidad luego de finalizada la siembra correspondiente a la campaña de primavera ya se prepara para la de frío. En este caso el cultivo del frijol y tomate centran la atención de esta importante empresa agroindustrial contramaestrense.