Centrada en cumplimientos de planes de siembra Empresa Agroindustrial América Libre

Picture of Radio Grito de Baire
Radio Grito de Baire

Por Yailín Madrigal Silvera

La recién finalizada campaña de primavera en el municipio de Contramaestre tuvo un plan de siembra de 17 mil 53 hectáreas. Cifra donde la empresa agroindustrial América Libre desempeñó un papel fundamental para el cumplimiento del mismo.

Esta entidad agrícola presentó un plan de siembra para la contienda de más de ocho mil hectáreas. Para su cumplimiento tuvo como apoyo en la preparación de tierra la tracción animal. Alternativa que no satisface la demanda pero que debido a la carencia de insumos agrícolas como el combustible hoy los campesinos del oriental territorio continúan produciendo alimentos.

La empresa agroindustrial América Libre tiene la misión de cumplir y satisfacer la demanda del autoabastecimiento local. De acuerdo a su eficiencia productiva depende el comportamiento de los diferentes productos agropecuarios en el municipio así como de la cabecera provincial.

La entidad luego de finalizada la siembra correspondiente a la campaña de primavera ya se prepara para la de frío. En este caso el cultivo del frijol y tomate centran la atención de esta importante empresa agroindustrial contramaestrense.

Comentarios
Joel Macías Rivas @ Conversando con Juanita Randich, presidenta de la Unión de Juristas en Santiago de Cuba
junio 3, 2024 at 8:41 am
Los juristas son, en principio, servidores públicos imprescindibles.
Fernando Acosta Riveros @ Instan a incrementar el control de recursos en Santiago de Cuba
mayo 31, 2024 at 12:24 am
Saludos desde México. La cultura de la previsión así como la calidad en el trabajo ayuda a los pueblos de…
Joel @ Finalizó en Santiago de Cuba encuentro de miembros del Destacamento Pedagógico Manuel Ascunce Domenech (+Video) (+Fotos)
abril 15, 2024 at 6:13 am
Jornadas de trabajo intenso; en esta cobertura tuve la oportunidad de acercarme a personas revolucionarias y aman y honran la…
Joel @ No todo está perdido
abril 11, 2024 at 1:44 am
Son los jóvenes quienes, en mayoría, llevan el mayor peso del quehacer cotidiano del país. Así ha sido siempre. No…