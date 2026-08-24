ONU apuesta por uso seguro e inclusivo de IA

La Organización de Naciones Unidas (ONU) apuesta hoy por el uso de la inteligencia artificial (IA) para promover la paz, la seguridad y los derechos humanos, de manera equitativa e inclusiva.

En su página web oficial, ese organismo precisó que agencias como el Fondo para la Infancia (Unicef) emplean la IA para alcanzar objetivos como la educación de niños con dificultades para el aprendizaje y de quienes residen en comunidades apartadas.

Unicef creó la iniciativa Libros de Texto Digitales Accesibles para Todos, concebida para llevar los materiales de estudio a menores con discapacidad en todo el mundo.Si bien el programa existía antes, la versión actual, asistida por IA, opera en 17 países, llega a casi dos millones de niños y pretende expandirse a 50 naciones para 2030, apuntó dicha entidad.

Por su parte, el Programa de la ONU para el Medio Ambiente utiliza la IA para analizar datos satelitales, detectar grandes fugas de metano y notificar a gobiernos y empresas.

Esa herramienta es entre 12 y 15 veces más rápida y precisa que los humanos. Ya emitimos siete mil 500 alertas, lo que dio lugar a 42 medidas de mitigación en los últimos dos años, reportó el director de la división de Cambio Climático, Martin Krause.

A su vez, la Organización Mundial de la Salud impulsa el uso de las nuevas tecnologías para casos como la búsqueda de signos de tuberculosis en radiografías, lo cual permite avanzar más rápido en el proceso de diagnóstico y tratamiento.

Identificar a tiempo ayuda a que haya menos personas infectadas en la comunidad, lo que reduce la transmisión. También contribuye a eliminar barreras de acceso relacionadas con el personal cualificado, el costo y la disponibilidad de recursos, señaló la doctora Vanessa Veronese.

La ONU también utiliza la IA para detectar minas terrestres, evaluar los daños causados por desastres, descubrir transacciones financieras sospechosas, monitorear la contaminación radiactiva y acelerar la investigación sobre fusión nuclear.

No obstante, a medida que avanza, hacemos hincapié en la equidad, los derechos humanos y la ética para garantizar que la IA promueva el desarrollo en lugar de amenazar la paz y la democracia, apuntó el organismo multilateral.

Recientemente, el secretario general António Guterres aseguró que se trata de la mayor oportunidad de la humanidad en el siglo XXI, pero también de uno de los mayores riesgos.