jueves 18 septiembre 2025
Organización de masas sanluisera propone jornada de actividades para saludar su aniversario

Por Arturo Oliva Alcolea

San Luis, Santiago de Cuba.— Con el compromiso de mejorar cada día y el reto de llegar al 66 aniversario de la organización, en 2026, con el cumplimiento de las tareas medibles, los Comités de Defensa de la Revolución (CDR) aquí proponen jornada de actividades para saludar su cumpleaños.

Un análisis del comportamiento de la guardia, la cotización, las donaciones de sangre, la participación en las actividades, el funcionamiento de los dúos focales, la lucha contra el delito y las indisciplinas sociales, están dentro de las tareas.

También existe la propuesta de jornadas de limpieza y adorno popular, trabajos voluntarios, festivales deportivos recreativos en los barrios, jornadas de donaciones voluntarias de sangre, y otras.

Estos frentes de trabajo constituyen el blanco central del plan de acción que desarrolla la mayor organización de masas en el territorio para festejar el próximo 28 de septiembre su aniversario 65, así lo expresó Daneyis Acosta Cedeño, Coordinadora municipal de la mayor organización de masas en el territorio.

Comentarios
Joel Macías Rivas @ Conversando con Juanita Randich, presidenta de la Unión de Juristas en Santiago de Cuba
junio 3, 2024 at 8:41 am
Los juristas son, en principio, servidores públicos imprescindibles.
Fernando Acosta Riveros @ Instan a incrementar el control de recursos en Santiago de Cuba
mayo 31, 2024 at 12:24 am
Saludos desde México. La cultura de la previsión así como la calidad en el trabajo ayuda a los pueblos de…
Joel @ Finalizó en Santiago de Cuba encuentro de miembros del Destacamento Pedagógico Manuel Ascunce Domenech (+Video) (+Fotos)
abril 15, 2024 at 6:13 am
Jornadas de trabajo intenso; en esta cobertura tuve la oportunidad de acercarme a personas revolucionarias y aman y honran la…
Joel @ No todo está perdido
abril 11, 2024 at 1:44 am
Son los jóvenes quienes, en mayoría, llevan el mayor peso del quehacer cotidiano del país. Así ha sido siempre. No…