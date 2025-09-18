jueves 18 septiembre 2025
Autoridades sanitarias de asentamiento sanluisero priorizan campaña antivectorial

Picture of Radio Majaguabo
Radio Majaguabo

Por Yaniuska Pérez Verdecia

San Luis, Santiago de Cuba.— En el asentamiento de Dos Caminos (a unos 10 kilómetros por la Autopista Nacional) se refuerzan las acciones contra el mosquito Aedes Aegypti, transmisor del dengue y la fiebre amarilla, entre otras enfermedades.

En esa área de salud, se destina un importante volumen de recursos para el enfrentamiento al mosquito Aedes Aegypti. Se trata de una campaña permanente que involucra a más de un centenar de trabajadores de la salud entre médicos, enfermeras, laboratoristas y operarios.

El equipo trabaja en la erradicación del insecto en sus estadios primarios y avanzados de vida y en la concientización constante de la población para evitar la propagación del vector y de las enfermedades que transmite.

Independientemente de lo alcanzado, urge una mayor integración de entidades y organismos de la localidad sanluisera, por ejemplo, sistematizar el trabajo en cuanto a la recogida de desechos sólidos y el saneamiento por parte de Servicios Comunales, y en la supresión de salideros, desobstrucción de fosas, tareas que corresponden a Acueducto.

