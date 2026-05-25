lunes 25 mayo 2026
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Cuba conmemora Día de África con homenaje a lazos históricos

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La Habana, 25 may.— Cuba rinde homenaje hoy al Día de África, efeméride que evoca la reunión de 1963 en Addis Abeba, capital de Etiopía, donde 32 líderes continentales instituyeron la Organización de la Unidad Africana, actual Unión Africana.

La conmemoración adquiere en la isla un significado especial por los profundos vínculos históricos y culturales que unen a ambas regiones.

Como parte de las actividades, se realizará una ofrenda floral en el Parque de los Próceres Africanos en La Habana, espacio que simboliza la gratitud hacia quienes lucharon por la liberación del continente.

La hermandad entre Cuba y África se forjó en la lucha anticolonial. Durante casi tres décadas, unos 380 mil cubanos combatieron en defensa de la soberanía e integridad de varios países africanos, donde más de dos mil perdieron sus vidas.

Miles de colaboradores de la isla han prestado servicios en programas de salud pública, educación, deportes y otras áreas del desarrollo social.

De manera recíproca, más de 31 mil africanos se han graduado en universidades cubanas, fortaleciendo el intercambio de conocimientos y capacidades.

El Día de África, también conocido como Día de la Libertad Africana, se celebra anualmente el 25 de mayo con el objetivo de visibilizar las necesidades que aún enfrentan las naciones del continente.

La fecha permite, además, reivindicar los avances socioeconómicos alcanzados, incluyendo los procesos de liberación del colonialismo y la construcción de proyectos de desarrollo autónomos.

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