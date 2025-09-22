Avispas líderes en la 64 Serie Nacional de Béisbol

Las Avispas tras quince partidos marchan en primer lugar de la tabla con 13 victorias y 2 derrotas en la 64 Serie Nacional de Béisbol.

Derrotan a los Indios en 5 salidas y barren por segunda vez en la temporada. Además imponen récord de jonrones para una subserie de 5 juegos consecutivos al conectar 15 en el Estadio «Nguyen Van Troi», gracias a los datos de Rodolfo Álvarez. Cuatro de las pelotas sacadas del «Van Troi» fueron a la cuenta de Raidel Sánchez Trutié.

Ya que menciono al jardinero y también enmascarado de 19 años debo decir que integra el equipo Cuba sub 23 junto a Euclides Pérez y Harold Vázquez. Sin dudas una excelente representación por los indómitos.

Volviendo a la Serie Nacional, Guibert continúa como líder del elenco con 7 vuelacercas, Yanqui en Average con .500 y Gutiérrez en jit con 24. Además José Luis posee 4 dobles al igual que Francisco Martínez.

En el caso de los lanzadores destaca Osvaldo Acuña con 3 victorias (16 K / 11 BB/ PCL 4,98), pero el Novato José Miguel González Ballart (K 8/ BB 8/ 1.38), gana la última presentación ante los Indios y se destapa como abridor. Samuel Vera posee una sonrisa ante solamente 6 bateadores enfrentados. Igualmente Kevin Curnow obtuvo su primera victoria en Series Nacionales (4,95/ 4 K /3 BB).

En el caso de los errores colectivamente cometen 15 pifias en 503 lances, nada mal, para un .970 de average que llega muy bien en el promedio de la serie. Individualidades con Harold Vázquez posee 3 y Euclides Pérez y Andy Rodríguez que poseen 4 cada uno. El torpedero Maikol Poll solamente muestra 1 en el historial.

De manera colectiva los indómitos poseen 350 de average, con 162 imparables de ellos 35 jonrones. Un total de 23 dobles los hacen temibles y se suman 4 triples. Las 149 carreras impulsadas les permiten ganar con holgura los partidos.

Las ausencias en las últimas salidas fueron notables, pero situaciones de confort en el alojamiento condicionaron negativamente la estadía del equipo, causando situaciones físicas que algunos no pudieron soportar.

Este martes 23 de septiembre regresan al cuartel general para recibir a Villa Clara en el lugar 14 actualmente con 4 sonrisas y 11 descalabros.