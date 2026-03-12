jueves 12 marzo 2026
Periodistas santiagueros celebran su día (+Fotos)

Picture of Sierra Maestra
Sierra Maestra
Periódico del Órgano Oficial del Comité Provincial del Partido Comunista de Cuba en Santiago de Cuba.

Escrito por Daniela Verdecia Castillo

El Salón de los Espejos del Gobierno Provincial fue el espacio para realizar el acto central por el Día de la Prensa Cubana, a conmemorarse este 14 de marzo en saludo a la creación del periódico Patria por José Martí.

Junto a la celebración, la jornada pretende reconocer el trabajo de sus miembros: la periodista María del Carmen Díaz fue merecedora del premio Pequeña Pantalla y del sello 75 aniversario de la Televisión Cubana.

Por otra parte, en el taller de Martí a Fidel: la prensa, en la modalidad escrita alcanzó el tercer lugar Luis Alberto Portuondo, corresponsal de Granma, y el segundo y primero fueron para Nelson Hair Malik , de la Agencia Cubana de Noticias. En radio, el segundo lugar fue para Naylet Hernández Blanc y el primero para Orlando Amaro Álvarez.

El Premio Provincial de Periodismo Gloria Cuadras de la Cruz, en la categoría de prensa escrita, fue para Luis Alberto Portuondo Ortega; Yulia Nela González Bazán lo alcanzó en hipermedia; y radio y televisión quedaron desiertas, pero el jurado acordó extender la convocatoria, atendiendo a la actual situación energética.

El Presidente provincial de la Unión de Periodistas de Cuba, Víctor Hugo Leyva Sojo, afirmó que «ahora más que nunca, la consolidación y la ética profesional serán nuestras mejores armas contra aquello que nos condena, especialmente en la defensa de valores como el humanismo, la solidaridad y la entrega incondicional», alegó, agradeciendo, además, las donaciones de los colegas de otras provincias para los damnificados por el huracán Melissa.

«Finalizo felicitándonos a todos, pero especialmente agradezco la oportunidad de representar un gremio, sin el cual sería imposible dejar para la historia el valor de los hechos concretos de nuestra provincia».

Con la presencia de la Primera Secretaria del Partido, Beatriz Johnson Urrutia, y el Gobernador, Manuel Falcón Hernández, los periodistas celebraron, comprometidos con el llamado martiano de unidad y vocación, y con la premisa fidelista de que la prensa tiene la misión fundamental de defender la Revolución.

Joel Macías Rivas @ Conversando con Juanita Randich, presidenta de la Unión de Juristas en Santiago de Cuba
junio 3, 2024 at 8:41 am
Los juristas son, en principio, servidores públicos imprescindibles.
Fernando Acosta Riveros @ Instan a incrementar el control de recursos en Santiago de Cuba
mayo 31, 2024 at 12:24 am
Saludos desde México. La cultura de la previsión así como la calidad en el trabajo ayuda a los pueblos de…
Joel @ Finalizó en Santiago de Cuba encuentro de miembros del Destacamento Pedagógico Manuel Ascunce Domenech (+Video) (+Fotos)
abril 15, 2024 at 6:13 am
Jornadas de trabajo intenso; en esta cobertura tuve la oportunidad de acercarme a personas revolucionarias y aman y honran la…
Joel @ No todo está perdido
abril 11, 2024 at 1:44 am
Son los jóvenes quienes, en mayoría, llevan el mayor peso del quehacer cotidiano del país. Así ha sido siempre. No…
