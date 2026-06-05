Inauguran Torneo Internacional de Dominó Ficha de Oro

En el lobby del Hotel Casa Granda se inauguró el evento profesional de Dominó Ficha de Oro en su sexta edición y primera de carácter internacional del 5 al 7 de junio en la Ciudad Héroe.

Un total de 24 concursantes con delegaciones de Holguín, Granma, Guantánamo y Santiago de Cuba como sede principal y se espera el arribo en esta jornada inaugural de 6 participantes de la República Dominicana.

Se jugará de manera individual, individual por cuarteta (equipo) e individual por parejas con árbitros calificados y bajo las reglas de FEMUNDO.

José Orlando San Nicolás ganador en diciembre del Evento Navidad en República Dominicana natural de Holguín y participante del Ficha de Oro recibió un reconocimiento de manos de Ramón García Repilado, Presidente de la Asociación de Dominó en Santiago de Cuba y uno de los organizadores de la competición.

Las palabras de apertura corrieron a cargo de Omar López Conservador de la Ciudad quien recordó brevemente la rica historia de la tierra indómita. Posteriormente Zoraida Lozano González Delegada del MINTUR y Roberto Reyes Director del INDER cortaron la cinta representativa del evento.

En la inauguración el Tambor Mayor Orestes Kindelán le dió agua al Dominó y exhorto a los competidores a participar con honor y gallardía.