viernes 05 junio 2026
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Inauguran Torneo Internacional de Dominó Ficha de Oro

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Brita García Alberteris

En el lobby del Hotel Casa Granda se inauguró el evento profesional de Dominó Ficha de Oro en su sexta edición y primera de carácter  internacional del 5 al 7 de junio en la Ciudad Héroe.

Un total de 24 concursantes con delegaciones de Holguín, Granma, Guantánamo y Santiago de Cuba como sede principal y se espera el arribo en esta jornada inaugural de 6 participantes de la República Dominicana.

Se jugará de manera individual, individual por cuarteta (equipo) e individual por parejas con árbitros calificados y bajo las reglas de FEMUNDO.

José Orlando San Nicolás ganador en diciembre del Evento Navidad en República Dominicana natural de Holguín y participante del Ficha de Oro recibió un reconocimiento de manos de Ramón García Repilado, Presidente de la Asociación de Dominó en Santiago de Cuba y uno de los organizadores de la competición.

Las palabras de apertura corrieron a cargo de Omar López Conservador de la Ciudad quien recordó brevemente la rica historia de la tierra indómita. Posteriormente Zoraida Lozano González Delegada del MINTUR y  Roberto Reyes Director del INDER cortaron la cinta representativa del evento.

En la inauguración el Tambor Mayor Orestes Kindelán le dió agua al Dominó y exhorto a los competidores a participar con honor y gallardía.

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Comentarios
Joel Macías Rivas @ Conversando con Juanita Randich, presidenta de la Unión de Juristas en Santiago de Cuba
junio 3, 2024 at 8:41 am
Los juristas son, en principio, servidores públicos imprescindibles.
Fernando Acosta Riveros @ Instan a incrementar el control de recursos en Santiago de Cuba
mayo 31, 2024 at 12:24 am
Saludos desde México. La cultura de la previsión así como la calidad en el trabajo ayuda a los pueblos de…
Joel @ Finalizó en Santiago de Cuba encuentro de miembros del Destacamento Pedagógico Manuel Ascunce Domenech (+Video) (+Fotos)
abril 15, 2024 at 6:13 am
Jornadas de trabajo intenso; en esta cobertura tuve la oportunidad de acercarme a personas revolucionarias y aman y honran la…
Joel @ No todo está perdido
abril 11, 2024 at 1:44 am
Son los jóvenes quienes, en mayoría, llevan el mayor peso del quehacer cotidiano del país. Así ha sido siempre. No…
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