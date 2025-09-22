lunes 22 septiembre 2025
Marcha construcción de Parque Solar Rafael Reyes en San Luis (+Fotos)

Picture of Grisell Pupo Montes de Oca
Grisell Pupo Montes de Oca
Periodista

San Luis.— Con un cronograma eficiente, acompañado  sistemáticamente por las principales autoridades locales y provinciales, marcha en San Luis la construcción del parque solar Rafael Reyes, previsto a concluirse en noviembre venidero.

La construcción del Parque Solar Fotovoltaico Rafael Reyes de San Luis lo ejecutan varias empresas, las ECOIN 11 y 24 de Santiago de Cuba, entre otras.  

El parque que será uno de los 55 previstos a construir en todo el país durante el año en curso, entregará al Sistema Eléctrico Nacional 21.8 MG.

El montaje del equipamiento técnico, construcción de garitas, zanjas, ocupan las labores del personal que construye y que recibe apoyo de muchos pobladores en jornadas voluntarias para mantener las áreas libres de enyerbamiento.

Comentarios
Joel Macías Rivas @ Conversando con Juanita Randich, presidenta de la Unión de Juristas en Santiago de Cuba
junio 3, 2024 at 8:41 am
Los juristas son, en principio, servidores públicos imprescindibles.
Fernando Acosta Riveros @ Instan a incrementar el control de recursos en Santiago de Cuba
mayo 31, 2024 at 12:24 am
Saludos desde México. La cultura de la previsión así como la calidad en el trabajo ayuda a los pueblos de…
Joel @ Finalizó en Santiago de Cuba encuentro de miembros del Destacamento Pedagógico Manuel Ascunce Domenech (+Video) (+Fotos)
abril 15, 2024 at 6:13 am
Jornadas de trabajo intenso; en esta cobertura tuve la oportunidad de acercarme a personas revolucionarias y aman y honran la…
Joel @ No todo está perdido
abril 11, 2024 at 1:44 am
Son los jóvenes quienes, en mayoría, llevan el mayor peso del quehacer cotidiano del país. Así ha sido siempre. No…