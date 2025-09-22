lunes 22 septiembre 2025
Facebook X-twitter Youtube Instagram

Presidente de la ANAP en Cuba intercambia con productores agrícolas (+Fotos)

Picture of Irina Portuondo Miguel
Irina Portuondo Miguel

Fotos: Cortesía del Secretario PCC II Frente

Como parte de las actividades por el aniversario 67 del Primer Congreso Campesino en Armas, el miembro del Comité Central del Partido y Presidente de la Asociación Nacional de Agricultores Pequeños (ANAP), Félix Duarte Ortega, visitó la Cooperativa de Producción Agropecuaria (CPA) Alcibíades Blanco, en el municipio Segundo Frente de Santiago de Cuba.

Durante el recorrido, el dirigente intercambió con productores sobre los avances en la campaña agrícola, el fortalecimiento de la economía cooperativa y el papel del campesinado en la soberanía alimentaria del país. En el encuentro se reconoció el esfuerzo de los trabajadores del campo y se ratificó el compromiso de la ANAP con el desarrollo rural.

Duarte Ortega instó a trabajar con mayor énfasis en la formación de jóvenes, y a proyectar acciones que tributen al saludo por el 70 aniversario del Congreso, con metas concretas y participación activa de las bases campesinas.

Asimismo, el Presidente de la (ANAP) destacó el papel que debe desempeñar la estructura productiva en función del bienestar y desarrollo de la comunidad, desde lo económico, lo social y lo cultural.

Como parte de la jornada, se inauguró un nuevo círculo social, espacio destinado al recreo, la socialización y el bienestar de los cooperativistas y sus familias.

Destacadas
Presidente de la ANAP en Cuba intercambia con productores agrícolas (+Fotos)
Santiago de Cuba, otra vez, a la vanguardia en los exámenes de ingreso a la Educación Superior
En Santiago de Cuba, la escena joven es razón de ser
Convocan en Cuba al Festival Mundial de Juventudes Artísticas 2026
Comentarios
Joel Macías Rivas @ Conversando con Juanita Randich, presidenta de la Unión de Juristas en Santiago de Cuba
junio 3, 2024 at 8:41 am
Los juristas son, en principio, servidores públicos imprescindibles.
Fernando Acosta Riveros @ Instan a incrementar el control de recursos en Santiago de Cuba
mayo 31, 2024 at 12:24 am
Saludos desde México. La cultura de la previsión así como la calidad en el trabajo ayuda a los pueblos de…
Joel @ Finalizó en Santiago de Cuba encuentro de miembros del Destacamento Pedagógico Manuel Ascunce Domenech (+Video) (+Fotos)
abril 15, 2024 at 6:13 am
Jornadas de trabajo intenso; en esta cobertura tuve la oportunidad de acercarme a personas revolucionarias y aman y honran la…
Joel @ No todo está perdido
abril 11, 2024 at 1:44 am
Son los jóvenes quienes, en mayoría, llevan el mayor peso del quehacer cotidiano del país. Así ha sido siempre. No…