A fuerza de emprendimiento unidad Tiempo Libre

Fotos Autora

Cuando se trate de buscar soluciones a carencias de productos de necesario uso en la familia cubana y aportar a la economía, el ejemplo no será difícil encontrarlo, porque entre otros posibles, se descubre con resultados la Unidad Empresarial de Base “Tiempo Libre”, de la Empresa Municipal de Productos Industriales, en Santiago de Cuba.

Esta UEB, ubicada en Aguilera entre Clarín y Reloj, ha logrado de enero a la fecha el cumplimiento del plan al 144 % y en este mes, sin aún terminar, se cumple al 275 %, que excede los 563 mil 850 pesos previstos. El pasado año el compromiso fue lograr 5 millones y se llegó a 6.

En la actualidad se carece de muchos insumos más allá de lo que se oferta, pero no cabe dudas de que tales resultados son ponderables, porque resaltan su valor en la satisfacción a la población con diversos beneficios como: desincrustantes, detergente, cloro, escobas, uniforme escolar, materiales de construcción, entre otros útiles del hogar imprescindibles.

Y es que la tienda asume en su espacio, además de los productos industriales, un área de arrendamiento a TCP con venta de calzados, confecciones, ajuares, perfumería y diversos artículos de recurrente demanda, así como otra locación a título de casa comisionista.

En intercambio reciente con la directora de esta unidad María Julia Cosme García se conoció que el objeto principal es comprar productos para ofertar a la población, a partir de proveedores como: Provari, EMPA (Empresa Mayorista de Alimentos y Mercado Paralelo) con ventas de vasos, equipos electrodomésticos y otros; Geominera que suministra talcos, polvo facial, colonias, desodorantes, y el Centro de Negocios con enseres de ferretería.

En “Tiempo Libre” sobre todo prima la unidad con un cabal desempeño de sus 12 trabajadores, entre los que se distingue no solo la directora, sino Imilse Pérez Tejeda, verdadera guerrera en su condición de Comercial, quien identifica al colectivo como una gran familia, dispuesta a lo que sea necesario por vencer los propósitos y satisfacer demandas de la población.

El emprendimiento, la voluntad y la inteligencia devienen garantes imprescindibles para alcanzar y superar los objetivos trazados en cualquier actividad y esta unidad así lo demuestra.