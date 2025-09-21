A fuerza de emprendimiento unidad Tiempo Libre

domingo 21 septiembre 2025
Picture of Mercedes Acosta Fornaris
Mercedes Acosta Fornaris

Fotos Autora

Cuando se trate de buscar soluciones a carencias de productos de necesario uso en la familia cubana y aportar a la economía, el ejemplo no será difícil encontrarlo, porque entre otros posibles, se descubre con resultados  la Unidad Empresarial de Base “Tiempo Libre”, de la Empresa Municipal de Productos Industriales, en Santiago de Cuba.

Esta UEB, ubicada en Aguilera entre Clarín y Reloj, ha logrado de enero a la fecha el cumplimiento del plan al 144 % y en este mes, sin aún terminar, se cumple al 275 %, que excede los 563 mil 850 pesos previstos. El pasado año el compromiso fue lograr 5 millones y se llegó a 6.

En la actualidad se carece de muchos insumos más allá de lo que se oferta, pero no cabe dudas de que tales resultados son ponderables, porque  resaltan su valor en la satisfacción  a la población con diversos beneficios como: desincrustantes, detergente, cloro, escobas, uniforme escolar, materiales de construcción, entre otros útiles del hogar imprescindibles.

Y es que la tienda asume en su espacio, además de los productos industriales, un área de arrendamiento a TCP con venta de calzados, confecciones, ajuares, perfumería y diversos artículos de recurrente demanda, así como otra locación a título de casa comisionista.

En intercambio reciente con la directora de esta unidad María Julia Cosme García se conoció que el objeto principal es comprar productos para ofertar a la población, a partir de proveedores como: Provari, EMPA (Empresa Mayorista de Alimentos y Mercado Paralelo) con ventas de vasos, equipos electrodomésticos y otros; Geominera que suministra talcos, polvo facial, colonias, desodorantes, y el Centro de Negocios con enseres de ferretería.

En “Tiempo Libre” sobre todo prima la unidad con un cabal desempeño de sus 12 trabajadores, entre los que se distingue no solo la directora, sino Imilse Pérez Tejeda, verdadera guerrera en su condición de Comercial, quien identifica al colectivo como una gran familia, dispuesta a lo que sea necesario por vencer los propósitos y satisfacer demandas de la población.

El emprendimiento, la voluntad y la inteligencia devienen garantes imprescindibles para alcanzar y superar los objetivos trazados en cualquier actividad y esta unidad así lo demuestra.

Comentarios
Joel Macías Rivas @ Conversando con Juanita Randich, presidenta de la Unión de Juristas en Santiago de Cuba
junio 3, 2024 at 8:41 am
Los juristas son, en principio, servidores públicos imprescindibles.
Fernando Acosta Riveros @ Instan a incrementar el control de recursos en Santiago de Cuba
mayo 31, 2024 at 12:24 am
Saludos desde México. La cultura de la previsión así como la calidad en el trabajo ayuda a los pueblos de…
Joel @ Finalizó en Santiago de Cuba encuentro de miembros del Destacamento Pedagógico Manuel Ascunce Domenech (+Video) (+Fotos)
abril 15, 2024 at 6:13 am
Jornadas de trabajo intenso; en esta cobertura tuve la oportunidad de acercarme a personas revolucionarias y aman y honran la…
Joel @ No todo está perdido
abril 11, 2024 at 1:44 am
Son los jóvenes quienes, en mayoría, llevan el mayor peso del quehacer cotidiano del país. Así ha sido siempre. No…