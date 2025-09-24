miércoles 24 septiembre 2025
Reafirman estudiantes sentimientos e ideales en ruta histórica

Mercedes Acosta Fornaris

La presencia de los jóvenes en la dinámica actual de Santiago de Cuba ante la revitalización y recordación de sucesos legendarios de acentuados valores, enriquece una realidad, donde a pesar de los efectos nocivos del bloqueo, no detiene su curso.

Es algo que se advierte con frecuencia, sobre todo cuando se trata de revelar fidelidad y sentido de pertenencia.

Así se patentizó, recientemente, cuando un amasijo de 30 estudiantes de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Oriente y de la Escuela Camilo Cienfuegos,  juntaron sentimientos y deliberadas intenciones de homenaje,  al protagonizar la ruta histórica, que cada año se realiza; esta vez dedicada a los natalicios de Frank País, Antonio Maceo y al centenario del Comandante en Jefe, Fidel Castro Ruz, a conmemorarse el próximo año.

La ruta consistió en visitas a la Escuela Normal,  los museos Frank País y de la Lucha Clandestina,  y al monolito de Fidel, no como un simple recorrido, sino para afianzar conocimientos sobre tan grandes figuras de la historia, al tiempo de sembrar ideas y cultivar valores que identifican a los cubanos.

Esta actividad, como otras muchas del vasto quehacer estudiantil, contribuye a reafirmar sentimientos de una generación, que si bien crece en circunstancias complejas, responde consciente al legado histórico de los jóvenes que le precedieron y comprometen sus sentimientos e ideales con el crecimiento de la obra construida.  

Comentarios
