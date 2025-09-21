Santiago se preparado el Día Nacional de la Defensa

Fotos José Vladimir Pérez

En el marco del Día Territorial de la Defensa, las máximas autoridades de la provincia sostuvieron un encuentro estratégico con el General de División Ramón Pardo Guerra, jefe del Estado Mayor Nacional de la Defensa Civil; el presidente del Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos, Antonio Rodríguez; y directivos del sector hidráulico, con el objetivo de buscar soluciones concretas ante la crítica situación hídrica que enfrenta el territorio.

Más de 400 mil habitantes en 59 comunidades se encuentran afectados por la prolongada sequía, considerada la más severa desde el año 2014. En respuesta, se presentó un plan de acciones urgentes que incluye:

-Evaluación constante de la información meteorológica e hidrológica.

-Aseguramiento del agua desde las fuentes principales.

-Restablecimiento de la entrega de 1 200 litros por segundo desde el trasvase Mogote.

-Incremento del bombeo desde la obra de toma Gota Blanca, mediante la instalación de equipos provisionales.

-Reactivación de sistemas de abasto propios en entidades estatales, para liberar presión sobre las fuentes principales y garantizar el servicio a la población.

También se anunciaron mejoras en la infraestructura hidráulica, como la rehabilitación de la estación de bombeo Campo de Tiro y las plantas potabilizadoras Quintero 1 y 2, fundamentales para el tratamiento y distribución del agua en la capital provincial.

Las autoridades del Partido y el Gobierno en Santiago de Cuba continúan, sin descanso, la búsqueda de alternativas técnicas y organizativas que permitan enfrentar con responsabilidad los efectos de la sequía. Cada acción emprendida responde al compromiso de garantizar el abasto de agua a la población y proteger los recursos hídricos en medio de uno de los escenarios más complejos que ha vivido la provincia en la última década.