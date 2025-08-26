martes 26 agosto 2025
Valiosos aportes de proyectos de colaboración a la producción cafetalera en San Luis

Por Yaniuska Pérez Verdecia

San Luis, Santiago de Cuba, 26 ago.— El año 2025 continúa siendo decisivo para que la producción cafetalera tenga grandes beneficios con los proyectos de colaboración internacional que hoy apoyan el desarrollo de ese rubro exportable.

Ya se han beneficiado los productores y se espera que lleguen otros recursos para potenciar la producción del cerezo. Los proyectos de recuperación cafetalera en San Luis implican fuertes inversiones, renovación y ampliación de áreas de cultivo y ello ha impactado en los beneficiados, las comunidades montañosas, las cooperativas, las personas y en las plantaciones, así lo reconoce Yalena Vaillant Zapata, especialista para atender el municipio en las tareas de Cooperación Internacional, Comercio exterior e Inversión extranjera.

Los proyectos de colaboración internacional en la producción cafetalera promueven la capacitación, el levantamiento de viveros tecnificados, el aseguramiento de herramientas, semillas, materiales y equipos que favorecen las condiciones para la siembra de esta planta, la inserción de jóvenes y mujeres a la producción, además del desarrollo de nuevas infraestructuras como centros de investigación.

Comentarios
Joel Macías Rivas @ Conversando con Juanita Randich, presidenta de la Unión de Juristas en Santiago de Cuba
junio 3, 2024 at 8:41 am
Los juristas son, en principio, servidores públicos imprescindibles.
Fernando Acosta Riveros @ Instan a incrementar el control de recursos en Santiago de Cuba
mayo 31, 2024 at 12:24 am
Saludos desde México. La cultura de la previsión así como la calidad en el trabajo ayuda a los pueblos de…
Joel @ Finalizó en Santiago de Cuba encuentro de miembros del Destacamento Pedagógico Manuel Ascunce Domenech (+Video) (+Fotos)
abril 15, 2024 at 6:13 am
Jornadas de trabajo intenso; en esta cobertura tuve la oportunidad de acercarme a personas revolucionarias y aman y honran la…
Joel @ No todo está perdido
abril 11, 2024 at 1:44 am
Son los jóvenes quienes, en mayoría, llevan el mayor peso del quehacer cotidiano del país. Así ha sido siempre. No…