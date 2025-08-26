Valiosos aportes de proyectos de colaboración a la producción cafetalera en San Luis

Por Yaniuska Pérez Verdecia

San Luis, Santiago de Cuba, 26 ago.— El año 2025 continúa siendo decisivo para que la producción cafetalera tenga grandes beneficios con los proyectos de colaboración internacional que hoy apoyan el desarrollo de ese rubro exportable.

Ya se han beneficiado los productores y se espera que lleguen otros recursos para potenciar la producción del cerezo. Los proyectos de recuperación cafetalera en San Luis implican fuertes inversiones, renovación y ampliación de áreas de cultivo y ello ha impactado en los beneficiados, las comunidades montañosas, las cooperativas, las personas y en las plantaciones, así lo reconoce Yalena Vaillant Zapata, especialista para atender el municipio en las tareas de Cooperación Internacional, Comercio exterior e Inversión extranjera.

Los proyectos de colaboración internacional en la producción cafetalera promueven la capacitación, el levantamiento de viveros tecnificados, el aseguramiento de herramientas, semillas, materiales y equipos que favorecen las condiciones para la siembra de esta planta, la inserción de jóvenes y mujeres a la producción, además del desarrollo de nuevas infraestructuras como centros de investigación.