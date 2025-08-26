martes 26 agosto 2025
Australia condena ataque israelí a hospital de Gaza

Canberra, 26 ago.— El Gobierno de Australia condenó hoy el ataque israelí contra el hospital Nasser de la ciudad de Gaza, en el que fueron asesinados cinco periodistas y numerosos civiles.

Mediante un comunicado emitido por la Cancillería, el Ejecutivo australiano urgió al primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, a aceptar el llamamiento mundial de alto el fuego, luego de calificar de horrenda la nueva agresión a una institución de salud.

La canciller de Australia, Penny Wong, reclamó al mandatario israelí atender las recomendaciones de su propio Ejército y detener las operaciones militares.

Como consecuencia del ataque contra el hospital Nasser, murieron 20 personas, cinco de ellas profesionales de distintos medios internacionales de prensa mientras trabajaban.

Esta guerra debe terminar, sentenció la jefa de la diplomacia australiana en el comunicado.

Australia anunció, la semana anterior, su intención de reconocer oficialmente al Estado palestino, siguiendo la senda de naciones como Francia y Reino Unido, entre otras, que buscan dar un impulso político a esta iniciativa a nivel global.

En un pronunciamiento posterior a aquella noticia, Wong lamentó que en un momento en el cual el diálogo y la diplomacia son más necesarios que nunca, el Gobierno de Netanyahu está aislando a Israel y socavando los esfuerzos internacionales por la paz y una solución de dos Estados.

