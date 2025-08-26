martes 26 agosto 2025
Ya se recoge café en San Luis

Por Yaniuska Pérez Verdecia

San Luis, Santiago de Cuba, 26 ago.— La cosecha cafetalera correspondiente al presente año, ya se encuentra en marcha aquí, donde se anuncia alcanzar más de 300 toneladas de ese rubro exportable. En algunas unidades, se recogen los primeros granos de actual cosecha correspondiente a la variedad arábigo.

Un fuerte programa de aseguramiento material lleva esta importante actividad económica, encaminado esencialmente a garantizar las inversiones previstas, el acondicionamiento de los campamentos para las fuerzas movilizadas, mejorar la crítica situación de los viales, asegurar la participación de los estudiantes y profesores y otros trabajadores en las diferentes etapas de la escuela al campo y las medidas de seguridad para evitar el desvío del café, entre otros.

San Luis, ya está en cosecha de café amén de algunos aspectos pendientes a resolver de una compleja fase de preparación, la cual ya expira y en la que urge ser más agresivos, pues los fuertes calores y las imprevistas lluvias ocasionarían entonces una intensa y anticipada maduración del cerezo.

