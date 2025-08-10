Salas de Televisión en San Luis con opciones de verano en las montañas

Por Yaniuska Pérez Verdecia

San Luis, Santiago de Cuba, 10 ago.— Las salas de televisión constituyen una sana opción para los habitantes de los asentamientos rurales de San Luis en la etapa veraniega

En las instalaciones también se cuenta con la actuación de talentos artísticos locales, se desarrollan peñas de debate fílmico y de música, presentaciones de libros, y programas dirigidos a niños y adolescentes, con juegos de participación y espectáculos.

Desde su surgimiento en el 2000, esas instalaciones se convirtieron en el escenario principal de muchos poblados para desarrollar otras actividades culturales, recreativas y brindar servicios de Salud como la rehabilitación. Igualmente se mantiene un trabajo sistemático con los adolescentes y jóvenes de las comunidades rurales donde están enclavadas, trabajando en el reforzamiento de los valores sociales y el rescate de la Historia.