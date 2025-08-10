domingo 10 agosto 2025
Salas de Televisión en San Luis con opciones de verano en las montañas

Picture of Radio Majaguabo
Radio Majaguabo

Por Yaniuska Pérez Verdecia

San Luis, Santiago de Cuba, 10 ago.— Las salas de televisión constituyen una sana opción para los habitantes de los asentamientos rurales de San Luis en la etapa veraniega

En las instalaciones también se cuenta con la actuación de talentos artísticos locales, se desarrollan peñas de debate fílmico y de música, presentaciones de libros, y programas dirigidos a niños y adolescentes, con juegos de participación y espectáculos.

Desde su surgimiento en el 2000, esas instalaciones se convirtieron en el escenario principal de muchos poblados para desarrollar otras actividades culturales, recreativas y brindar servicios de Salud como la rehabilitación. Igualmente se mantiene un trabajo sistemático con los adolescentes y jóvenes de las comunidades rurales donde están enclavadas, trabajando en el reforzamiento de los valores sociales y el rescate de la Historia.

Comentarios
Joel Macías Rivas @ Conversando con Juanita Randich, presidenta de la Unión de Juristas en Santiago de Cuba
junio 3, 2024 at 8:41 am
Los juristas son, en principio, servidores públicos imprescindibles.
Fernando Acosta Riveros @ Instan a incrementar el control de recursos en Santiago de Cuba
mayo 31, 2024 at 12:24 am
Saludos desde México. La cultura de la previsión así como la calidad en el trabajo ayuda a los pueblos de…
Joel @ Finalizó en Santiago de Cuba encuentro de miembros del Destacamento Pedagógico Manuel Ascunce Domenech (+Video) (+Fotos)
abril 15, 2024 at 6:13 am
Jornadas de trabajo intenso; en esta cobertura tuve la oportunidad de acercarme a personas revolucionarias y aman y honran la…
Joel @ No todo está perdido
abril 11, 2024 at 1:44 am
Son los jóvenes quienes, en mayoría, llevan el mayor peso del quehacer cotidiano del país. Así ha sido siempre. No…