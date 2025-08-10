domingo 10 agosto 2025
Cuba con más de 20 guerreros hoy en acción en Asunción 2025

La Habana, 10 ago.— Más de 20 atletas cubanos saltarán hoy a los escenarios de la segunda jornada de los II Juegos Panamericanos Júnior de Asunción, decididos a bordar medallas y gloria en esta cita multideportiva.

Con una delegación de 231 deportistas y la ambición de superar el quinto lugar logrado en la primera edición de Cali 2021, la isla caribeña se sumerge en un domingo de adrenalina, sudor y sueños. Dieciséis de sus representantes pelearán directamente por subir al podio, como protagonistas de una película coral que recorre desde la bruma del amanecer hasta el crepúsculo guaraní.

Bien temprano, la Bahía de Asunción será teatro acuático para las finales A del doble par de remos cortos con Leduar Suárez y Roberto Paz, y del dos sin timonel con Henry Heredia y Adel Gutiérrez. El ocho con timonel cubano intentará también poner su proa hacia el podio.

En el mountain bike (cross-country) de Agua Vista, ciudad de Encarnación, María Cabrales y Randol Izquierdo buscarán domar senderos y montañas. Mientras, en la Costanera asuncena, las ruedas girarán sin descanso en el contrarreloj individual del ciclismo de ruta, con Liannis Mesa, Karen Martínez y Amed Eduardo Marcos como veloces protagonistas.

Desde el polígono, la tensión se medirá en milímetros: Carlos Herrera, Adianet López y Melany Abréus disputarán la pistola de aire a 10 metros, mientras Miguel Alejandro Hernández y Dayanis Montero apuntarán alto en el skeet.

Por su parte, el tatami verá la garra de los judocas Yoel Hernández (-60 kg), Adel Fresneda (-66 kg) y Yainet Coronado (-48 kg) y en el Centro Acuático Olímpico, Andrea Becali y Vladimir Hernández nadarán los 400 metros libres con brazadas de ambición.

Paralelamente, el bádminton debutará en individuales y dobles mixtos; el balonmano y el voleibol femenino enfrentarán a Argentina; y en el tiro con arco, Elaimis García (recurvo) y Rosalicia Domínguez (compuesto) afinarán puntería, mientras Yunior Balón buscará un billete a la final del sable.

Para Cuba, cada jornada en Asunción es más que una competencia: es un capítulo de una historia que se escribe con esfuerzo, disciplina y el anhelo de regresar a casa con el peso dulce del metal colgando del cuello.

