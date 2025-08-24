domingo 24 agosto 2025
La compañía infantil cubana La Colmenita actuará en Hanói

Picture of Juventud Rebelde
Juventud Rebelde
Periódico cubano fundado en 1965 y dirigido por la Unión de Jóvenes Comunistas.
La agrupación de teatro infantil cubana regresará a Hanói, la capital de Vietnam, para participar en las celebraciones por el 80.° aniversario del Día Nacional de Vietnam y los 65 años de relaciones diplomáticas entre Vietnam y Cuba

El próximo 26 de agosto, en el Teatro Ho Guom, la Colmenita presentará la obra «Cenicienta… según los Beatles», una versión renovada del clásico cuento de hadas, acompañada por las canciones inmortales del legendario grupo británico. El espectáculo, pensado para todas las edades, será una fiesta de música, color y alegría, que transmite valores de amistad, solidaridad y talento compartido.

Fundada en 1990 por su director Carlos Alberto «Tin» Cremata, La Colmenita ha llevado mensajes de paz a escenarios de más de 25 países, entre ellos Estados Unidos, Dinamarca, Bangladés y Bélgica, reporta Vov World.

La compañía también ha llevado su arte a hospitales y centros de rehabilitación, y suele ofrecer funciones gratuitas en teatros y espacios públicos de Cuba. En el cine, ha coproducido tres películas infantiles muy reconocidas: Viva Cuba!, Habanastation, e Y sin embargo.

En 2007 fue designada Embajadora de Buena Voluntad de UNICEF por su labor comunitaria. En 2017 obtuvo una nominación al Latin Grammy por El Añejo Jardín y, en 2022, junto con su director, recibió la máxima distinción cultural de Cuba: la Medalla Félix Varela de Primera Clase.

La Colmenita visitó Vietnam por primera vez en abril de 2014, en el Festival de Hue.

Comentarios
Joel Macías Rivas @ Conversando con Juanita Randich, presidenta de la Unión de Juristas en Santiago de Cuba
junio 3, 2024 at 8:41 am
Los juristas son, en principio, servidores públicos imprescindibles.
Fernando Acosta Riveros @ Instan a incrementar el control de recursos en Santiago de Cuba
mayo 31, 2024 at 12:24 am
Saludos desde México. La cultura de la previsión así como la calidad en el trabajo ayuda a los pueblos de…
Joel @ Finalizó en Santiago de Cuba encuentro de miembros del Destacamento Pedagógico Manuel Ascunce Domenech (+Video) (+Fotos)
abril 15, 2024 at 6:13 am
Jornadas de trabajo intenso; en esta cobertura tuve la oportunidad de acercarme a personas revolucionarias y aman y honran la…
Joel @ No todo está perdido
abril 11, 2024 at 1:44 am
Son los jóvenes quienes, en mayoría, llevan el mayor peso del quehacer cotidiano del país. Así ha sido siempre. No…