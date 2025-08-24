La compañía infantil cubana La Colmenita actuará en Hanói

El próximo 26 de agosto, en el Teatro Ho Guom, la Colmenita presentará la obra «Cenicienta… según los Beatles», una versión renovada del clásico cuento de hadas, acompañada por las canciones inmortales del legendario grupo británico. El espectáculo, pensado para todas las edades, será una fiesta de música, color y alegría, que transmite valores de amistad, solidaridad y talento compartido.

Fundada en 1990 por su director Carlos Alberto «Tin» Cremata, La Colmenita ha llevado mensajes de paz a escenarios de más de 25 países, entre ellos Estados Unidos, Dinamarca, Bangladés y Bélgica, reporta Vov World.

La compañía también ha llevado su arte a hospitales y centros de rehabilitación, y suele ofrecer funciones gratuitas en teatros y espacios públicos de Cuba. En el cine, ha coproducido tres películas infantiles muy reconocidas: Viva Cuba!, Habanastation, e Y sin embargo.

En 2007 fue designada Embajadora de Buena Voluntad de UNICEF por su labor comunitaria. En 2017 obtuvo una nominación al Latin Grammy por El Añejo Jardín y, en 2022, junto con su director, recibió la máxima distinción cultural de Cuba: la Medalla Félix Varela de Primera Clase.

La Colmenita visitó Vietnam por primera vez en abril de 2014, en el Festival de Hue.