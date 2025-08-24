Médico palestino advirtió sobre consecuencias de la hambruna en Gaza

Ramala, 24 ago.— El jefe del departamento de pediatría del Hospital Nasser, Ahmed Al-Farra, alertó hoy que la situación sanitaria en la Franja de Gaza alcanzó niveles catastróficos y advirtió sobre las consecuencias de la hambruna para la niñez.

En una entrevista con la televisora Al Jazeera, el galeno señaló que se necesitan diez centros de similar tamaño al Nasser para acoger a la alta cifra de niños que sufren desnutrición en el enclave costero.

Al-Farra denunció un aumento del número de menores que perdieron peso por la falta de alimentos.

La desnutrición pasa por tres etapas, pero en Gaza ellos sufren una fase crónica, detalló.

El especialista explicó que hay cambios imposibles de corregir aunque se alimenten de nuevo de forma adecuada al considerar que afectan el sistema nervioso central y algunas células nerviosas.

Si un niño carece de estos elementos, tendrá dificultades en el futuro con la comprensión, la percepción, la expresión, la resistencia y la resolución de problemas, subrayó.

También, agregó, sufrirán baja estatura, problemas con la hormona tiroidea y experimentarán un retraso en la madurez sexual, incluso existe la posibilidad de que sufran infertilidad.

Al-Farra reveló que la clínica de desnutrición de Nasser, que solo abre dos días a la semana, solía acoger unos pocos casos antes de la guerra, pero “hoy recibimos más de 120 casos en pocas horas”.

Describió que muchos de ellos llegan al hospital como cadáveres debido a la falta de comida.

También advirtió sobre la propagación de otras enfermedades como la meningitis, las infecciones bacterianas de la piel, el aumento de la polio y la gastroenteritis.

Al respecto, apuntó que ocho de cada 10 sufre diarrea como consecuencia de la prohibición israelí de importar vacunas contra el rotavirus y la contaminación de las aguas subterráneas.