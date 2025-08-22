Gobierno de Bolivia listo para diálogo con candidatos presidenciales

La Paz, 22 ago.— El Gobierno de Bolivia está listo hoy para sostener una reunión acerca de la situación económica del país y coordinar acciones hacia la transición gubernamental, según el presidente, Luis Arce.

«Deseamos invitar a los dos partidos políticos, a la cabeza de sus candidatos, a que puedan venir aquí a sentarse con nosotros, con el gobierno nacional. Queremos mostrarles la situación económica por la que estamos atravesando (…)», afirmó el mandatario.

Durante una rueda de prensa en la Casa Grande del Pueblo (sede gubernamental), el jefe de Estado expresó la voluntad de «(…) mostrarles el problema del combustible y lo que estamos enfrentando para que, desde ahora, cualquiera que sea la opción ganadora, ya vayan viendo este problema, para poderlo encarar y resolver».

Subrayó que la iniciativa surgió debido a que no escuchó de parte de ninguno de los dos candidatos alguna propuesta que dé solución concreta a la situación económica y la crisis del combustible del país, a un corto plazo.

«No hemos escuchado, repito, en varias ocasiones lo he dicho, no he escuchado yo una propuesta de solución concreta y de corto plazo al problema del combustible que estamos enfrentando. No hay, entonces yo creo que es mejor que se vayan interiorizando para que cada una de las candidaturas vaya preparando una respuesta para el pueblo boliviano», dijo.

Asimismo, anticipó, que el encuentro programado para la próxima semana, será protocolarizado a través de notas oficiales.

Igualmente, anunció que el Gobierno nacional prevé realizar propuestas a los candidatos para saber si están de acuerdo, o no, en que se vayan realizando algunas acciones conforme a su posición política económica, que garantice el abastecimiento de combustibles hasta el 31 de diciembre.

«Vamos a presentarles la información para que vean también, de manera democrática y abierta por parte del Gobierno nacional, mostrándoles todo lo que estamos atravesando para que ellos estén totalmente involucrados en lo que tienen que enfrentar una vez resuelto el problema de las elecciones en octubre», concluyó.

«(Luis Arce) gobierne hasta el último día, no busque transferirnos responsabilidades cuando nuestro trabajo es estar en campaña», respondió el candidato Jorge Quiroga.

Por su parte, Rodrigo Paz, declaró a la prensa que hasta ahora no ha recibido una invitación oficial, y añadió que de ocurrir estaría dispuesto a dialogar con Arce.