viernes 22 agosto 2025
Un gesto solidario que da vida

Picture of Granma
Granma
Órgano Oficial del Comité Central del Partido Comunista de Cuba.
Entre los medicamentos se encuentran citostáticos, ansiolíticos, inmunoestimulantes, antihipertensivos y complejos vitamínicos

Autor: Wennys Díaz Ballaga 

Un donativo de medicamentos de la República de Belarús fue entregado recientemente, en el Instituto de Hematología e Inmunología, con el objetivo de contribuir a garantizar el tratamiento de pacientes con enfermedades hematológicas malignas, hipertensos, adultos mayores con trastorno del sistema inmune, entre otros.

De acuerdo con el doctor Wilfredo Roque García, director de la institución asistencial, este es «un gesto noble que honra los fraternos e históricos lazos de amistad entre nuestros pueblos y gobiernos».

El donativo también incluye alimentos –leche en polvo y carne enlatada–, que serán distribuidos en 28 hospitales de la capital, esencialmente pediátricos. La ayuda tiene un valor de más de 238 000 dólares.

Los alimentos, dijo Roque García, permitirán reforzar la dieta de los pacientes oncológicos, dado que una adecuada nutrición es fundamental en su recuperación.

Detalló que entre los medicamentos se encuentran citostáticos, ansiolíticos, inmunoestimulantes, antihipertensivos, y complejos vitamínicos.

Por su parte, el embajador de la República de Belarús en la Isla, Vitaly Petrovich Borchuk, expuso su satisfacción porque esta ayuda mejore la vida de los pacientes y sea de utilidad para el Sistema Nacional de Salud.

Ratificó los lazos que unen a ambos países, y recordó que Cuba acogió a personas afectadas por el accidente nuclear en Chernóbil, y esta humana labor es retribuida con apoyo a la invaluable labor de los médicos cubanos en todo el mundo.

