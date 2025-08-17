Estudiantes cubanos asistirán a Foro Cultural Internacional en Rusia

La Habana.— Seis jóvenes talentos cubanos participarán en el IV Foro Cultural Infantil Internacional, en Moscú, nueva muestra de los sólidos lazos de amistad y cooperación cultural entre Rusia y Cuba, informó el Centro Nacional de Escuelas de Arte.

La participación en el evento del 21 al 23 de agosto contribuirá a fortalecer los vínculos bilaterales mediante el intercambio artístico y el diálogo entre las nuevas generaciones de ambos países, indicó el comunicado.

Integran la delegación cubana alumnos de diferentes provincias del país: María Eduarda Montero (17 años, de la Escuela Nacional de circo); Deiby Aguilar (16 años, Escuela Nacional de Teatro); Lena Amanda Pérez (14 años, Centro Regional de Arte, Villa Clara).

También viajarán al evento en la capital rusa Rosniesky Castillo (13 años, Escuela Provincial de Arte Raúl Sánchez, Pinar del Río); Bryan Suárez (17 años, natural de Las Tunas, de la Escuela Nacional de Música); y Mario César López (17 años, de la Escuela Nacional de Artes Visuales San Alejandro).

La profesora Beatriz Hidalgo Raymond, con amplia trayectoria en la formación artística, estará al frente de la delegación como responsable del grupo durante todas las actividades programadas.

Según la nota de prensa, la cita en el Palacio de Pioneros se Moscú representa una valiosa oportunidad para profundizar en la colaboración cultural y educativa entre nuestras naciones, reafirmando los históricos lazos de hermandad.

La presencia de los jóvenes cubanos, invitados por segunda ocasión consecutiva, demuestra el mutuo interés por enriquecer el conocimiento recíproco de nuestras tradiciones culturales.

El Foro Cultural Infantil Internacional reúne anualmente a jóvenes artistas de diversos países para el intercambio cultural y la presentación de lo más destacado de las artes escénicas y visuales.

La participación cubana en esta edición cuenta con el aval del Ministerio de Cultura y el Centro Nacional de Escuelas de Arte.