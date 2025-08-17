domingo 17 agosto 2025
Califica India de encomiable encuentro Putin-Tump en Alaska

Picture of Prensa Latina
Prensa Latina
https://www.prensa-latina.cu/

Nueva Delhi, 17 ago.— India calificó de sumamente encomiable para la búsqueda de la paz la reunión efectuada en Alaska entre los presidentes Donald Trump y Vladimir Putin, de acuerdo con una nota oficial.

Nueva Delhi ratificó, además, que el camino a seguir solo puede ser a través del diálogo y la diplomacia y aseguró que el mundo desea ver una pronta solución al conflicto en Ucrania.

El viernes último, se celebró la esperada cumbre entre los mandatarios de Estados Unidos y Rusia, la cual, aunque concluyó sin un acuerdo de alto el fuego en Ucrania, al parecer vislumbró la posibilidad de un mejoramiento de los vínculos entre esos dos países.

Sobre el encuentro el presidente Vladimir Putin, declaró que su visita a Alaska fue oportuna y muy útil.

En tanto, en conferencia de prensa conjunta, Trump calificó la reunión de muy productiva la reunión, destacó como fantástica sus relaciones con Putin y prometió hablar enseguida con el presidente de Ucrania, Vladimir Zelenski, y otros líderes europeos, pero señaló que no hubo acuerdo sobre el tema principal.

Sobre el encuentro, la prensa india mostró sus esperanzas de un resultado más concreto de las conversaciones entre los referidos jefes de Estado por su posible impacto para el país surasiático, uno de los afectados por los aranceles adicionales impuestos por el presidente Donald Trump para castigar a Nueva Delhi por sus compras de petróleo ruso.

Se prevé que se active el 27 de agosto la medida del mandatario estadounidense que significa un aumento total de las tarifas al 50 por ciento para los productos indios que lleguen al mercado estadounidense.

De igual modo, el aumento de las tarifas por Washington ha dificultado las negociaciones entre India y Estados Unidos para la concreción de un acuerdo comercial.

Comentarios
Joel Macías Rivas @ Conversando con Juanita Randich, presidenta de la Unión de Juristas en Santiago de Cuba
junio 3, 2024 at 8:41 am
Los juristas son, en principio, servidores públicos imprescindibles.
Fernando Acosta Riveros @ Instan a incrementar el control de recursos en Santiago de Cuba
mayo 31, 2024 at 12:24 am
Saludos desde México. La cultura de la previsión así como la calidad en el trabajo ayuda a los pueblos de…
Joel @ Finalizó en Santiago de Cuba encuentro de miembros del Destacamento Pedagógico Manuel Ascunce Domenech (+Video) (+Fotos)
abril 15, 2024 at 6:13 am
Jornadas de trabajo intenso; en esta cobertura tuve la oportunidad de acercarme a personas revolucionarias y aman y honran la…
Joel @ No todo está perdido
abril 11, 2024 at 1:44 am
Son los jóvenes quienes, en mayoría, llevan el mayor peso del quehacer cotidiano del país. Así ha sido siempre. No…