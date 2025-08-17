Entregaron otro reconocimiento a Brigada Médica de Cuba en Guatemala

Ciudad de Guatemala, 17 ago.— La Brigada Médica de Cuba suma hoy otro reconocimiento en sus más de 26 años aquí, a nombre del pueblo de Guatemala, de la Coordinadora de Solidaridad con la isla José Martí.

En actividad de homenaje al 99 natalicio del Comandante en Jefe de la mayor isla del Caribe, la organización chapina calificó a los profesionales de bata blanca antillanos de símbolo vivo de internacionalismo, compromiso, y humanidad.

Desde su llegada en 1998, en medio de la emergencia provocada por el huracán Micht, sus galenos estuvieron en los rincones más olvidados de nuestra tierra, llevando salud, esperanza y dignidad a quienes más lo necesitan, amplió.

Durante más de dos décadas, sus médicos, enfermeros, técnicos trabajaron incansablemente en comunidades rurales e indígenas, enfrentando condiciones adversas con valentía y vocación, subrayó.

Salvaron vidas, restauraron la visión de miles a través de la Operación Milagro y han sido pilares en la lucha contra epidemias y emergencias sanitarias, describió la Coordinadora. Su presencia en muchos departamentos del país, su entrega en hospitales, centros de salud y aldeas remotas es testimonio de una cooperación que trasciende fronteras, remarcó.

Son verdaderos héroes de batas blancas, cuyo legado quedará grabado en la memoria de nuestro pueblo, enfatizaron sus miembros reunidos en esta capital.

Agradecieron a la Brigada por regalar vida, por demostrar que la medicina puede ser también un acto de amor y por recordar que la solidaridad entre naciones es posible cuando se pone al ser humano en el centro.

En la cita, el cónsul de Cuba en Guatemala, Raúl Antonio Cardoso, agradeció profundamente el reconocimiento, mientras calificó de importante el cariño y el afecto que han recibido los médicos antillanos de parte del pueblo chapín.

La representante de la Coordinadora de Solidaridad José Martí, Aura Lily Escobar, recordó que incluso, en la pandemia de la Covid-19, ellos estuvieron en la tierra del quetzal atendiendo al pueblo.

Eso dice mucho de la atención brindada, su profesionalismo, voluntad, porque son galenos que prestan sus servicios de manera voluntaria, recalcó.

Ellos vinieron a cubrir lo que muchos médicos de aquí no hacen, a permanecer en los lugares más lejanos, donde no llegaba un solo medicamento, donde murió mucha gente solo por un catarro o por una diarrea, reflexionó Escobar.