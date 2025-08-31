Declaración de la Central de Trabajadores de Cuba

La Central de Trabajadores de Cuba, los Sindicatos Nacionales y la ANIR, en solidaridad permanente con el pueblo y el Gobierno de la hermana República Bolivariana de Venezuela, denuncian la nueva y peligrosa agresión imperialista que pretende doblegar la soberanía e independencia de ese país, además de apoderarse de sus cuantiosas riquezas.

El monroísmo de la era Trump se expresa ahora con el despliegue en el Mar Caribe de barcos, aviones y miles de efectivos militares, que apuntan directamente hacia la patria de Bolívar y Chávez, así como en los intentos de criminalizar a su presidente constitucional Nicolás Maduro Moros.

El pretexto vuelve a resultar infame: «proteger» la seguridad nacional de los Estados Unidos de la amenaza de un cartel de la droga, creado por la manipuladora maquinaria propagandística del imperio para justificar sus propósitos de intervenir en los países de nuestra América, tal y como han hecho a lo largo de la historia.

El movimiento sindical cubano condena las nuevas demostraciones de fuerza del imperio por carecer de fundamentos y ser otro ejemplo de la prepotencia yanqui. Asimismo, convoca a los sindicatos venezolanos y de todo nuestro continente a apoyar al gobierno legítimo de Venezuela en estas horas de crucial importancia para esa nación.

Expresamos nuestro respaldo a las palabras del Primer Secretario del Comité Central del Partido y Presidente de la República Miguel Díaz-Canel Bermúdez de que “estamos convocados a enfrentar las amenazas que se ciernen no solo sobre un grupo de nuestros países, como Venezuela, Nicaragua y también Cuba, devenidos últimamente en blanco predilecto del cerco y las medidas económicas coercitivas unilaterales del Gobierno de los Estados Unidos, sino que gravitan sobre todos los pueblos dispuestos a decidir su propio destino”.

En el actual escenario tiene total vigencia lo expresado por nuestro Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz: «A lo que nos une y no a lo que pueda separarnos, es a lo que debemos mirar en esta difícil y peligrosa coyuntura».

¡DEFENDAMOS LA UNIDAD PARA SEGUIR VENCIENDO AL IMPERIALISMO YANQUI!

Central de Trabajadores de Cuba