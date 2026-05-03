Presidente de Colombia rechazó amenazas de ataque militar contra Cuba

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, rechazó este sábado un eventual ataque armado contra Cuba y consideró que tal acto significaría un agravio contra toda la región.

“No estoy de acuerdo con una agresión militar a Cuba porque eso es una agresión militar a Latinoamérica. Dijimos que el Caribe es una zona de paz y eso debe respetarse. Son los cubanos y cubanas los únicos dueños de su país. El continente americano vivirá en paz si nadie propone imponerse sobre los demás”, escribió en su cuenta de la red social X.

Refirió además en su mensaje que este “es el continente de la Libertad y no de las invasiones”.

“Honor a José Martí (prócer cubano) y a las repúblicas libres y soberanas de Latinoamérica y el Caribe”, expresó asimismo en su pronunciamiento.

El embajador de la isla en Bogotá, Carlos de Céspedes, reconoció el comentario del mandatario por medio de un mensaje divulgado en la misma red social.

“Cuba le agradece su permanente solidaridad querido Presidente @petrogustavo. Jamás nos doblegaremos. Evitamos la guerra y somos defensores de la Paz, pero llevamos en sangre la defensa de nuestra soberanía”, apuntó el diplomático.

El jefe de Estado cubano, Miguel Díaz-Canel, denunció hoy ante la comunidad internacional que el presidente de Estados Unidos eleva sus amenazas de agresión militar contra la nación caribeña a una escala peligrosa y sin precedentes.

En un mensaje en X, Díaz-Canel declaró que “la comunidad internacional ha de tomar nota” y, junto al pueblo estadounidense “determinar si se permitirá un acto criminal tan drástico”.

Todo ello, desenmascaró el mandatario cubano, “para satisfacer los intereses de un grupo pequeño pero adinerado e influyente, con ansias de revancha y dominación”.Díaz-Canel reafirmó la respuesta de su país bajo la máxima de que la Patria se defiende, “ningún agresor, por poderoso que sea, encontrará rendición en Cuba.

“Tropezará con un pueblo decidido a defender la soberanía y la independencia en cada palmo del territorio nacional”, sentenció. Este viernes, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, subió el tono de sus amenazas contra Cuba al declarar en Florida su intención de tomar el control de la nación antillana “casi de inmediato”.

En la misma jornada, ya había aumentado las medidas coercitivas contra el país caribeño.Prensa Latina reportó que durante una cena privada del Forum Club en West Palm Beach, el inquilino del Despacho Oval dijo que se encargará de Cuba, pero primero concluirá su guerra en Irán, porque le gusta “terminar el trabajo”.

El mandatario republicano dijo que tal vez envíe el portaaviones USS Abraham Lincoln a unas 100 yardas (91,44 metros) de la costa (con el claro objetivo de intimidar) y en esa circunstancia espera que le dirán en Cuba “muchas gracias, nos rendimos”.Ello provocó la inmediata y firme respuesta del presidente cubano.