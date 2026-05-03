domingo 03 mayo 2026
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Unión de Juristas necesita cubrir plazas

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Trabajadores

La Unión Nacional de Juristas de Cuba necesita cubrir las siguientes plazas:

Agente de Seguridad y Protección (2 plazas vacantes)

Auxiliar de Limpieza (1 plaza vacante)cocinero

Jefa Departamento Recursos Humanos (RR.HH)

Dirección: Calle 21 esquina D.Vedado Plaza Revolución Provincia La Habana

Teléfono

78326513

Teléfono

2: 78327565

Watsaap: +53 54329097 /Josefa

Watsaap: +53 52640533 /Alexis

Watsaap: +53 52793100 /José

Email: adrianag@unjc.cu

Nota: Los interesados llamar a los teléfonos indicados en el anuncio y preguntar por Josefa Jefa de Recursos Humanos o José Alexis Ginaste, presidente de la Unión de Juristas.

Trabajadores no se compromete con la fecha de caducidad de las ofertas laborales.

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Comentarios
Joel Macías Rivas @ Conversando con Juanita Randich, presidenta de la Unión de Juristas en Santiago de Cuba
junio 3, 2024 at 8:41 am
Los juristas son, en principio, servidores públicos imprescindibles.
Fernando Acosta Riveros @ Instan a incrementar el control de recursos en Santiago de Cuba
mayo 31, 2024 at 12:24 am
Saludos desde México. La cultura de la previsión así como la calidad en el trabajo ayuda a los pueblos de…
Joel @ Finalizó en Santiago de Cuba encuentro de miembros del Destacamento Pedagógico Manuel Ascunce Domenech (+Video) (+Fotos)
abril 15, 2024 at 6:13 am
Jornadas de trabajo intenso; en esta cobertura tuve la oportunidad de acercarme a personas revolucionarias y aman y honran la…
Joel @ No todo está perdido
abril 11, 2024 at 1:44 am
Son los jóvenes quienes, en mayoría, llevan el mayor peso del quehacer cotidiano del país. Así ha sido siempre. No…
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