Unión de Juristas necesita cubrir plazas

La Unión Nacional de Juristas de Cuba necesita cubrir las siguientes plazas:
Agente de Seguridad y Protección (2 plazas vacantes)
Auxiliar de Limpieza (1 plaza vacante)cocinero
Jefa Departamento Recursos Humanos (RR.HH)
Dirección: Calle 21 esquina D.Vedado Plaza Revolución Provincia La Habana
Teléfono
78326513
Teléfono
2: 78327565
Watsaap: +53 54329097 /Josefa
Watsaap: +53 52640533 /Alexis
Watsaap: +53 52793100 /José
Email: adrianag@unjc.cu
Nota: Los interesados llamar a los teléfonos indicados en el anuncio y preguntar por Josefa Jefa de Recursos Humanos o José Alexis Ginaste, presidente de la Unión de Juristas.
Trabajadores no se compromete con la fecha de caducidad de las ofertas laborales.