Unión de Juristas necesita cubrir plazas

La Unión Nacional de Juristas de Cuba necesita cubrir las siguientes plazas:

Agente de Seguridad y Protección (2 plazas vacantes)

Auxiliar de Limpieza (1 plaza vacante)cocinero

Jefa Departamento Recursos Humanos (RR.HH)

Dirección: Calle 21 esquina D.Vedado Plaza Revolución Provincia La Habana

Teléfono

78326513

Teléfono

2: 78327565

Watsaap: +53 54329097 /Josefa

Watsaap: +53 52640533 /Alexis

Watsaap: +53 52793100 /José

Email: adrianag@unjc.cu

Nota: Los interesados llamar a los teléfonos indicados en el anuncio y preguntar por Josefa Jefa de Recursos Humanos o José Alexis Ginaste, presidente de la Unión de Juristas.

Trabajadores no se compromete con la fecha de caducidad de las ofertas laborales.