Contramaestre listo para inicio del curso escolar 2025-2026

Por Yadila Mesa Chacón

Con las condiciones mínimas necesarias, Contramaestre dará inicio mañana primero de septiembre al curso escolar 2025-2026. En este nuevo periodo lectivo, las actividades tanto de formación como extra académicas, tendrán lugar con la participación de todos los agentes y agencias que intervienen en el proceso de enseñanza, incluyendo las familias.

En la etapa de preparación, los esfuerzos se concentran en la distribución de la base material de estudio en el territorio, según norma ajustada, y la comercialización del uniforme escolar según los diferentes niveles educativos; así aclaró Maricel Echevarría G, directora general de educación en el municipio:

“Se está distribuyendo la base material de estudio correspondiente al segundo grupo del tercer perfeccionamiento de la Educación, además de los lápices y las libretas”.

“Tenemos como prioridades el trabajo político en ideológico con nuestros estudiantes y la labor preventiva desde la escuela. Aspiramos a elevar la del proceso de aprendizaje en todas las instituciones educativas de los diferentes niveles de enseñanza, para lo cual es necesario el apoyo de la familia durante el nuevo curso académico”.

A pesar de los desafíos actuales, garantizar una educación de calidad continúa siendo una tarea de primer orden en el territorio. En este proceso intervienen no solo las instituciones educativas, sino el trabajo conjunto de la familia y la comunidad, en aras de lograr un proceso efectivo e integrador.

