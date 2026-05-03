Declaración Brigada Médica Cubana defendiendo la Patria

…Si desecha en menudos pedazos llega a ser mi bandera algún día, nuestros muertos alzando los brazos la sabrán defender todavía …

En un 2026 plagado de locura imperial, genocidio y total desentendimiento de las normas internacionales; nuestra Cuba se ha visto amenazada queriendo borrar su existencia por hambre y desesperación.

Hoy el pueblo cubano sufre una presión que asfixia su economía y supervivencia en un ámbito mundial ya afectado por las locuras imperialistas; donde se suman nuevas medidas cohercitivas hacia amigos e inversores así como el ataque directo a la Patria.

Pero hay algo con lo que ese esquizofrénico y cobarde Imperio no cuenta, y es con el valor de este pueblo, que aunque pacífico, sabe defender muy bien sus conquistas y su soberanía; los 32 compañeros caídos en heroica misión en Venezuela lo confirmaron.

Cuba es un pueblo de Paz, de Música, de Deportes, de Solidaridad e Internacionalismo; pero también de hechos heroicos en defensa de la Patria; donde hoy en el Centenario de Nuestro Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz y bajo la estirpe de Mambises y Rebeldes reafirmamos, que ¨Morir por la Patria es Vivir¨.