domingo 03 mayo 2026
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Declaración Brigada Médica Cubana defendiendo la Patria

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Trabajadores

…Si desecha en menudos pedazos llega a ser mi bandera algún día, nuestros muertos alzando los brazos la sabrán defender todavía …

En un 2026 plagado de locura imperial, genocidio y total desentendimiento de las normas internacionales; nuestra Cuba se ha visto amenazada queriendo borrar su existencia por hambre y desesperación.

Hoy el pueblo cubano sufre una presión que asfixia su economía y supervivencia en un ámbito mundial ya afectado por las locuras imperialistas; donde se suman nuevas medidas cohercitivas hacia amigos e inversores así como el ataque directo a la Patria.

Pero hay algo con lo que ese esquizofrénico y cobarde Imperio no cuenta, y es con el valor de este pueblo, que aunque pacífico, sabe defender muy bien sus conquistas y su soberanía; los 32 compañeros caídos en heroica misión en Venezuela lo confirmaron.

Cuba es un pueblo de Paz, de Música, de Deportes, de Solidaridad e Internacionalismo; pero también de hechos heroicos en defensa de la Patria; donde hoy en el Centenario de Nuestro Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz y bajo la estirpe de Mambises y Rebeldes reafirmamos, que ¨Morir por la Patria es Vivir¨.

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Comentarios
Joel Macías Rivas @ Conversando con Juanita Randich, presidenta de la Unión de Juristas en Santiago de Cuba
junio 3, 2024 at 8:41 am
Los juristas son, en principio, servidores públicos imprescindibles.
Fernando Acosta Riveros @ Instan a incrementar el control de recursos en Santiago de Cuba
mayo 31, 2024 at 12:24 am
Saludos desde México. La cultura de la previsión así como la calidad en el trabajo ayuda a los pueblos de…
Joel @ Finalizó en Santiago de Cuba encuentro de miembros del Destacamento Pedagógico Manuel Ascunce Domenech (+Video) (+Fotos)
abril 15, 2024 at 6:13 am
Jornadas de trabajo intenso; en esta cobertura tuve la oportunidad de acercarme a personas revolucionarias y aman y honran la…
Joel @ No todo está perdido
abril 11, 2024 at 1:44 am
Son los jóvenes quienes, en mayoría, llevan el mayor peso del quehacer cotidiano del país. Así ha sido siempre. No…
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