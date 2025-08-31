lunes 01 septiembre 2025
Científicos alertan sobre tormentas magnéticas intensas en la Tierra

Moscú, 31 ago.— Científicos del Instituto de Investigación Espacial de la Academia de Ciencias de Rusia pronosticaron hoy de fuertes tormentas magnéticas en la Tierra el próximo martes 2 de septiembre.

Los expertos comunicaron a la prensa que las tormentas serán el resultado de la eyección de plasma solar hacia el planeta, la cual se produjo como resultado de una llamarada de nivel M2.76 en el Sol.

«La materia solar alcanzará la órbita de la Tierra el martes 2 de septiembre, provocando tormentas magnéticas de nivel G2-G4 (en una escala de cinco indicadores)», comunicó el laboratorio de astronomía solar del organismo en su canal de Telegram.

El organismo ruso señaló que el mayor peligro reside en las repetidas emisiones de plasma, que son «muy probables dadas las altas estimaciones de las reservas totales de energía de las erupciones solares».

