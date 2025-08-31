A 67 años de la partida de la Columna #8 de Pata de la Mesa

El 31 de agosto de 1958, hace hoy 67 años partió desde Pata de la Mesa en la Sierra Maestra la Columna número 8 del Ejército Rebelde Ciro Redondo, que al mando del Comandante Ernesto Che Guevara tenía la misión de establecerse en las montañas villaclareñas en el centro de la isla.

Al partir la Columna 8 la integraban 140 combatientes rebeldes extraídos de la Columna 1 José Martí, y de la Columna 4 que dirigía el Che, los cuales acumulaban ya una rica experiencia guerrillera en los combates contra fuerzas de la dictadura batistiana.

El Che tenía además la misión de asumir la jefatura de todas las fuerzas del Movimiento 26 de Julio que operaban en el territorio central, tanto en las montañas como en las zonas urbanas, de la entonces provincia de Las Villas.

Durante el trayecto hacia el territorio villaclareño, unas veces a pie y otras en vehículos, la Columna 8 debió afrontar numerosos riesgos militares, pues eran perseguidos por fuerzas del ejército, pero también no pocas vicisitudes como el hambre, la sed, frio, lluvia y los embates de los ciclones que afectaron la isla en ese período.

No obstante a eso luego de 45 días de fatigosa marcha la Columna número 8 Ciro Redondo, al mando del Che, llegó al territorio de Las villas el 16 de octubre de 1958, tras haber recorrido centenares de kilómetros en las más difíciles circunstancias.

Recordemos que también el 21 de agosto de 1958, había partido desde El Salto, en la Sierra Maestra, la Columna número 2 Antonio Maceo del Ejército Rebelde, al mando del Comandante Camilo Cienfuegos, cuya misión en un principio era llegar hasta Pinar del Río, la provincia más occidental del país.

Al conocer del arribo de ambas columnas a las montañas villaclareñas, el Comandante en Jefe Fidel Castro envió un mensaje al Che y a Camilo, expresándoles que habían logrado una hazaña militar, lo que “basta para ganarse un lugar en la historia de Cuba”. 67 años después así se le recuerda.