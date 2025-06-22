Evalúan aplicación de la Ley de Comunicación Social en Santiago de Cuba

Una representación del Instituto de Comunicación Social, encabezada por su presidente Alfonso Noya, visitó este viernes el canal Tele Turquino, como parte de un recorrido de control para evaluar la implementación de la Ley de Comunicación Social en el sistema de medios del territorio.

Durante el encuentro, los directivos del Instituto revisaron la documentación que regula la actividad comunicativa del telecentro, así como las estrategias de contenido, con énfasis en la preparación del colectivo para lograr -en un futuro cercano- el tratamiento de la publicidad en televisión, en correspondencia con lo establecido en la legislación vigente.

La visita propició un debate ameno y enriquecedor entre los especialistas del canal y los representantes del Instituto, en el que se intercambiaron criterios, experiencias y buenas prácticas. El diálogo transcurrió en un ambiente distendido y de respeto profesional, lo que permitió profundizar en temas esenciales para el fortalecimiento de la comunicación pública desde el entorno televisivo local.

El intercambio en Tele Turquino formó parte de un programa de trabajo más amplio del Instituto de Comunicación Social en Santiago de Cuba, que incluyó también visitas a otros medios de comunicación y espacios comunitarios, como parte del acompañamiento a la implementación efectiva del nuevo marco regulatorio en todo el sistema comunicacional del país.