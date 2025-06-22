En Santiago de Cuba, la escena joven es razón de ser

Santiago de Cuba.— Con el protagonismo de las nuevas generaciones y el impulso constante a la creación desde la experimentación y la crítica, Santiago de Cuba vive hasta hoy domingo 22 de junio el Festival de Teatro Experimental «Desconectado a 969».

Hortensia Ortiz, especialista del Centro de Investigación y Documentación de las Artes Escénicas, refirió cómo desde el surgimiento del Consejo Provincial de las Artes Escénicas (CPAE) se ha trabajado para fortalecer las agrupaciones artísticas y lograr mayor calidad en las obras.

Raulicer García, director provincial de Cultura, dijo que los jóvenes siempre apartan novedad a la creación artística.

Señaló que en momentos de retos los directores y artistas de este territorio suroriental se crecen, innovan y presentan materiales atractivos al público local y foráneo.

Comentó que la realización de festivales de este tipo contribuye a medir las líneas creativas de Cuba y el área, así como a intercambiar entre profesionales del sector sobre promoción, formación docente, crítica cultural, entre otras temáticas.

Afirmó que debe trabajarse más en el acompañamiento institucional y en la participación de los grupos santiagueros en encuentros de carácter nacional e internacional, en aras de lograr mayor posicionamiento de lo realizado en esta zona del país.

En el Centro Multicultural El Ingenio la Asociación Hermanos Saíz otorgó un reconocimiento especial al CPAE, en ocasión de celebrarse su aniversario 35 de fundado y por el apoyo permanente a las nuevas generaciones de creadores.

En la jornada se inauguró la exposición «Fracturas», del artista visual Andrés Castellanos en el Cabildo Teatral Santiago, la cual está compuesta por una decena de fotografías, mediante las cuales revela no solo la patria dónde sobrevive, sino también la que lleva dentro.

De igual forma, en la tarde y noche de este sábado el programa del «Desconectado a 969» acoge la presentación de la obra «Porno o fermentar la carne con más carne hasta que sepa mejor», del Grupo de Experimentación

Escénica «La Caja Negra», y CCPC Cuban Coffee by Portazo′s Cooperative La República Light, de Teatro El Portazo.

El Festival de Teatro Experimental concluirá mañana en Santiago de Cuba luego de varias jornadas de debates, puestas en escena, presentaciones de libros y exposiciones.