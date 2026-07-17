viernes 17 julio 2026
Facebook X-twitter Youtube Instagram

Resalta embajador cubano posibilidades de nuevas medidas y cooperación

Picture of ACN
ACN

Ernesto Soberón Guzmán, embajador y representante permanente de Cuba ante la Organización de las Naciones Unidas, afirmó este jueves en su perfil de la red social Facebook que el país continuará implementando las 176 medidas aprobadas para actualizar su modelo económico y social, en respuesta a declaraciones injerencistas de Donald J. Trump.

«El presidente Donald J. Trump tiene razón cuando dice que muchas cosas sucederán en Cuba en los próximos dos meses», escribió el diplomático, al destacar que esas disposiciones abren oportunidades para la inversión y los negocios, incluida la participación de empresas estadounidenses y ciudadanos cubanoamericanos en sectores como el turismo, los bienes raíces y la banca.

«Los científicos cubanos, a pesar de los obstáculos impuestos por el bloqueo energético, también continuarán produciendo medicamentos y productos biotecnológicos muy efectivos para el tratamiento de diversas enfermedades», señaló Soberón Guzmán, al mencionar padecimientos como el Alzheimer, el cáncer de pulmón y las úlceras del pie diabético.

«Asimismo, continuará incrementándose la preparación de nuestro pueblo para la defensa de la Patria», expresó al destacar la permanente defensa de la nación mediante la concepción de la Guerra de Todo el Pueblo.

El representante permanente subrayó que «Cuba promueve el diálogo, la solución pacífica de nuestras diferencias y el aumento de la cooperación y los vínculos bilaterales con Estados Unidos», lo cual consideró beneficioso para ambas partes y para la región de América Latina y el Caribe.

«Si se nos impone un escenario no deseado de confrontación, no quede ninguna duda, el pueblo cubano defenderá su soberanía e independencia», culminó.

Destacadas
Resalta embajador cubano posibilidades de nuevas medidas y cooperación
Cuba: Batalla cultural y soberanía tecnológica en Coloquio Patria
Gobierno cubano reafirma voluntad de defender el socialismo
Diputados argentinos repudian guerra económica de EEUU contra Cuba
Comentarios
Joel Macías Rivas @ Conversando con Juanita Randich, presidenta de la Unión de Juristas en Santiago de Cuba
junio 3, 2024 at 8:41 am
Los juristas son, en principio, servidores públicos imprescindibles.
Fernando Acosta Riveros @ Instan a incrementar el control de recursos en Santiago de Cuba
mayo 31, 2024 at 12:24 am
Saludos desde México. La cultura de la previsión así como la calidad en el trabajo ayuda a los pueblos de…
Joel @ Finalizó en Santiago de Cuba encuentro de miembros del Destacamento Pedagógico Manuel Ascunce Domenech (+Video) (+Fotos)
abril 15, 2024 at 6:13 am
Jornadas de trabajo intenso; en esta cobertura tuve la oportunidad de acercarme a personas revolucionarias y aman y honran la…
Joel @ No todo está perdido
abril 11, 2024 at 1:44 am
Son los jóvenes quienes, en mayoría, llevan el mayor peso del quehacer cotidiano del país. Así ha sido siempre. No…
Suscribirse
Notificar de
guest

0 Comments
Comentarios en línea
Ver todos los comentarios