Festival de Cine Pobre de Gibara llega hoy a las comunidades

La vigésima edición del Festival Internacional de Cine Pobre de Gibara transita hoy su cuarta jornada y lleva el séptimo arte a las comunidades, en un certamen que consolida a la villa costera como epicentro del cine alternativo.

En el Ranchón Juvenil de la comunidad El Güirito se exhibirán los filmes Arcoíris (Irán-República Checa-Alemania), de Saleh Alavizadeh, y Neurótica anónima (Cuba), de Jorge Perugorría, como parte de la apuesta del certamen por el cine latinoamericano.

La jornada de este viernes estará matizada por los espacios teóricos, entre los que sobresale el panel Rodaje comunitario: Codiseñando el turismo que Gibara merece, moderado por Yakelín Tapia, directora provincial de Cultura en Holguín.

El foro contará con la participación de especialistas como Justa R. Medina Labrada, Evelina Cardet Fernández, Julio César Leyva Rojas, Osvaldo Batista Pérez, Nury de los Ángeles Valcárcel Leyva y Yoani Cisnero Arias, en un espacio que propone articular el cine comunitario con el desarrollo turístico local.

Dentro del programa de proyecciones uno de sus momentos más esperados será el estreno de Baracoa (Cuba, 2025), del realizador Luis Ernesto Doñas, cinta que se exhibirá en el Parque Calixto García junto al largometraje mexicano La llamada, de Pablo A. Tonatiuh Álvarez Reyes, ganador en el Festival de Cine de Guadalajara.

La Casa de la Cultura acogerá al aire libre una muestra representativa del cortometraje cubano contemporáneo, con títulos como Te doy mi voz, La lata, Intemperie, Servida, Julia y La flor del Prángana, junto al brasileño Aprendí a llorar y el largometraje Cinco historias de amor y un bolerón desesperado, de Arturo Santana.

El concurso de documentales tendrá hoy su espacio en el Museo Municipal, con la presentación de Extraviada (Argentina), de Pablo Pintor, y Lorca en La Habana (España), de José Antonio Torres y Antonio Manuel, esta última un acercamiento al legado del poeta granadino en la capital.

Las artes escénicas ocuparán un lugar destacado en la agenda con la presentación, en la Casa de la Cultura, de la compañía Teatro Pálpito con la obra Pareja abierta, de Dario Fo y Franca Rame, mientras que en la tarde el Hotel Plaza Colón será sede de la cita con la prensa y el encuentro con los cineastas invitados.

En la Plaza Da Silva actuará la agrupación Son del Caribe, mientras que la Terraza de El Faro será escenario de una descarga de jazz con Elio y su proyecto Aritmia Quintet junto a The Puff.

El Festival Internacional de Cine Pobre de Gibara, que sesiona del 14 al 18 de julio, reúne en su vigésima edición cerca de una veintena de países y mantiene su esencia como plataforma orientada a la creatividad y al audiovisual de bajo presupuesto, en una programación que confirma la vigencia del legado de su fundador.