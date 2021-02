Trump enfrenta en EE.UU. crecientes problemas legales tras juicio

Spread the love

Washington,, 15 feb.— El expresidente Donald Trump enfrenta crecientes problemas legales tras su juicio de destitución en el Senado de Estados Unidos, valoran hoy expertos y medios de prensa.

Según la televisora CNN, el expresidente enfrenta nuevas amenazas legales importantes, ya que los fiscales de Georgia se unieron a los de Nueva York para llevar a cabo investigaciones penales por sus acciones.

En medio del fragor del proceso que terminó el fin de semana, los funcionarios de Georgia anunciaron que abrieron investigaciones por sus esfuerzos para anular los resultados electorales del estado, incluso presionando a funcionarios para que ‘encontraran’ votos para cambiar el resultado a su favor.

Las nuevas investigaciones se suman a una lista abrumadora de problemas legales que podrían amenazar sus finanzas y posiblemente su libertad, asegura la televisora.

En la actualidad el mandatario enfrenta múltiples investigaciones criminales, investigaciones estatales civiles y demandas por difamación por parte de dos mujeres que lo acusan de agresión sexual.

En lo adelante, Trump no desaparecerá del escenario estadounidense, pues además de estar preparándose para seguir en la política y en los negocios con su organización Trump, los desafíos legales se incrementaron y se volvieron más inminentes, sostienen expertos legales.

En Georgia será objeto de dos nuevas investigaciones por las llamadas que hizo a los funcionarios electorales en un intento de anular los resultados de votos del estado, incluida la que hizo al secretario de Estado Brad Raffensperger.

Este no es un caso fácil, pero no es uno que deba dejar de investigar, dijo Bret Williams, ex fiscal federal en Nueva York y Atlanta. ‘Será difícil demostrar que tenía la intención de solicitar a Raffensperger que cometiera fraude electoral, pero es posible que lo haya hecho’, apuntó.

Michael J. Moore, exfiscal federal para el distrito medio de Georgia durante el gobierno de Obama, estimó que lo de ese estado no es un caso fácil pero si esas cosas sucedieron ‘eso es una violación de la ley’, dijo.

Trump también enfrenta una investigación criminal en Nueva York, donde la oficina del fiscal de distrito de Manhattan investiga si su empresa violó leyes estatales con fraude de seguros, fraude fiscal u otros esquemas para defraudar.

Los fiscales esperan una decisión de la Corte Suprema de Estados Unidos sobre si continuará retrasando la ejecución de una citación de ocho años de las declaraciones de impuestos personales y comerciales de Trump y los registros relacionados de su firma de contabilidad.

Por lo pronto, expertos y medios de prensa esperan que el exgobernante esté en el escenario del país por mucho tiempo y no descartan que pueda enfrentar un proceso criminal que lo lleve a la cárcel.