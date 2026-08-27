Holguín fortalece inclusión educativa en nuevo curso escolar (+ Fotos)

Con 26 instituciones en funcionamiento, la Educación Especial inicia el curso escolar 2026-2027 en Holguín con la prioridad de fomentar el autovalidismo de niños y jóvenes en situación de inclusión, asociada o no a discapacidad.

Yudelkis Rivera Olivares, jefa de ese departamento en la Dirección General del sector en la provincia, declaró a la ACN que el nuevo período lectivo, coincidente con los 65 años de la enseñanza en Cuba, estará marcado por iniciativas y el compromiso del colectivo laboral con la atención y el aprendizaje de más de tres mil 400 estudiantes con necesidades especiales.

Con el objetivo de avanzar en la autonomía, la continuidad de estudios y la preparación para la vida laboral, todas las modalidades trabajarán en la atención a alumnos con discapacidades sensoriales e intelectuales, físico-motoras, retraso en el desarrollo psíquico, trastornos de la conducta y del espectro autista.

Rivera Olivares explicó que ampliarán las variantes dirigidas al bienestar de educandos residentes en zonas complejas y comunidades intrincadas, al tiempo que priorizarán el régimen interno en cada institución, según las posibilidades de los territorios.

La educadora precisó que garantizarán la alimentación, las sesiones de trabajo, las aulas hospitalarias y el funcionamiento de proyectos locales orientados al desarrollo integral de los alumnos, con el acompañamiento de organismos e instituciones, algunos auspiciados por el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef).

Añadió la preparación y el compromiso del claustro, que enriquece el proceso docente-educativo, así como la disponibilidad de la base material de estudio esencial y el transporte hacia las instituciones que reciben ese servicio.

Creada por el líder histórico de la Revolución cubana Fidel Castro Ruz el 4 de enero de 1962, la Educación Especial en Holguín impulsa varios proyectos con el fin de ampliar los recursos didácticos, formar capacidades y adecuar los procesos de aprendizaje a las condiciones de cada estudiante.