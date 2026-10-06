El Nobel de Medicina premia a 3 científicos por investigar la actividad cerebral

Karl Deisseroth, de 54 años, Peter Hegemann, de 71, y Georg Nagel, de 73, han realizado investigaciones sobre canales iónicos activados por la luz y la optogenética.

El comité elogió su trabajo, escribiendo en la red social X que el método “ahora se utiliza en laboratorios de todo el mundo para revelar los misterios del cerebro”.

La Asamblea del Nobel dijo que Deisseroth trabaja en la Universidad de Stanford en California, mientras que Hegemann está en la Universidad Humboldt en Berlín y Nagel en la Universidad de Würzburg, también en Alemania.

Thomas Perlmann, el secretario del comité de medicina, señaló que pudo comunicarse con los tres ganadores por teléfono el lunes. Los esfuerzos de The Associated Press por comunicarse con los ganadores no tuvieron éxito de en un primer momento.

La optogenética abrió lo que la Asamblea del Nobel llamó una nueva era en la neurociencia, el descubrimiento de un interruptor controlado por la luz para activar y desactivar células nerviosas y circuitos en el cerebro para aprender mejor cómo funciona — para comenzar a desentrañar las vías que conducen al comportamiento y la enfermedad.

Todo comenzó cuando Hegemann estudió cómo un tipo unicelular de alga verde puede nadar hacia la luz. Él y Nagel descubrieron una proteína particular que, cuando se ilumina con luz azul, abre un canal para crear un impulso eléctrico. Poner esa proteína en otras células las hace sensibles a la luz.

Deisseroth luego trabajó con el gen que controla esa proteína para crear un interruptor controlado por la luz para las células nerviosas en los cerebros de ratones vivos.

El premio de Medicina da inicio a la semana de los Nobel

El premio anunciado en el Instituto Karolinska, en Estocolmo, daba inicio a la semana de los Nobel.

El dinero del premio este año asciende a 12 millones de coronas suecas (unos 1,2 millones de dólares).

El año pasado, el premio fue para tres científicos que investigaban el sistema inmune.

El galardón de Medicina se verá seguido por los de Física el martes, Química el miércoles y Literatura el jueves.

Después de que se anuncie el premio de la Paz el viernes, el Premio Nobel Memorial de Ciencias Económicas se anunciará el 12 de octubre.

El dinero del premio este año asciende a 12 millones de coronas suecas (unos 1,2 millones de dólares), ya sea para una persona, un pequeño grupo de laureados o una organización.