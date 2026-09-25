Taller Antonio Lloga reúne en Santiago a jóvenes radialistas

Dedicado a la narración y el comentario deportivos, comenzó en el Salón de los Espejos del Gobierno Provincial de esta ciudad la XXXVI edición del Taller y Concurso Nacional de la Radio Joven Antonio Lloga in Memoriam.

Rey Luis Correa, vicepresidente de la Asociación Hermanos Saíz (AHS) en Santiago de Cuba, destacó la permanencia del encuentro, considerado el evento de radio joven más antiguo del país, pese a las dificultades que atraviesa la nación.

Señaló que esta edición constituye un respaldo a los jóvenes que desde las emisoras cubanas mantienen el compromiso de informar, acompañar y entretener a los oyentes.

Correa agradeció a las instituciones, especialistas y colaboradores que hicieron posible la realización del certamen y exhortó a los participantes a aprovechar las jornadas para intercambiar experiencias, aprender y compartir saberes en torno al medio radial.

La presente edición también rinde homenaje a los 40 años de la AHS y a los 90 años de CMKO Radio Angulo, emisora provincial de Holguín.

Durante la ceremonia inaugural fue entregada la distinción Maestro de la Radio al locutor y director de programas César Hidalgo, así como al narrador y comentarista deportivo Luis Izquierdo Valdés, en reconocimiento a sus respectivas trayectorias y aportes al medio.

Ambos homenajeados agradecieron la distinción y reafirmaron su compromiso con la formación y acompañamiento de las nuevas generaciones de realizadores de la radio cubana.

Izquierdo Valdés tuvo a su cargo la conferencia inaugural, titulada ¿La narración deportiva en Cuba es un espectáculo?, espacio dedicado al análisis de las particularidades de este ejercicio profesional, su vínculo con el entretenimiento y la responsabilidad del comunicador ante los públicos.

El intercambio permitió abordar experiencias relacionadas con la narración deportiva y sus recursos expresivos, así como los retos que enfrenta esta especialidad en el contexto actual de la radio cubana.

Como parte de la jornada inicial también se desarrolló el encuentro con el jurado encargado de evaluar las obras presentadas al concurso.

En esta edición participan 83 jóvenes de 13 provincias, pertenecientes a 25 emisoras y dos radiobases universitarias, con un total de 72 obras en competencia.

El jurado destacó la diversidad de propuestas y el interés de los participantes por explorar las posibilidades expresivas del lenguaje radiofónico, al tiempo que resaltó la importancia de estos espacios para el intercambio entre jóvenes realizadores y profesionales de reconocida trayectoria.

La edición XXXVI del Taller y Concurso Nacional de la Radio Joven Antonio Lloga in Memoriam incluye conferencias, intercambios, talleres y actividades colaterales destinadas a fortalecer la preparación de quienes asumen el presente y futuro de la creación radial en Cuba.